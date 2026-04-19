Με βαρύ ποινικό παρελθόν ο ανήλικος που παρέσυρε την 16χρονη στη Λιοσίων -Πώς προσπάθησαν να τον «κρύψουν» - iefimerida.gr

Περισσότερες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας αναφορικά με το τροχαίο με εγκατάλειψη στη Λιοσίων, με θύμα μία 16χρονη.

Ειδικότερα, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ένας 16χρονου Σουδανού, ο οποίος δεν είχε άδεια οδήγησης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη σύλληψή του ο ανήλικος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι κατευθυνόταν προς το Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης με πρόθεση να παραδοθεί.

Το πλούσιο ποινικό παρελθόν του 16χρονου Σουδανού

Ο ανήλικος έχει απασχολήσει αρκετές φορές στο παρελθόν την Αστυνομία για υποθέσεις ναρκωτικών, ασέλγειας και απειλές.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις η 16χρονη -Υποβλήθηκε σε χειρουργείο

Η 16χρονη διακομίστηκε αμέσως στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου και νοσηλεύεται έκτοτε. Η κατάστασή της χαρακτηρίστηκε αρχικά εξαιρετικά κρίσιμη, εξαιτίας των σοβαρών κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων που είχε υποστεί, ωστόσο τα τελευταία νέα από το ιατρικό επιτελείο, όπως ανέφερε στο MEGA, o πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.

Έπειτα από πολύωρο χειρουργείο, κατά το οποίο οι γιατροί προέβησαν σε αφαίρεση της σπλήνας, η ζωή της δεν φαίνεται πλέον να διατρέχει άμεσο κίνδυνο. Οι θεράποντες ιατροί προσανατολίζονται μάλιστα στην αποσωλήνωσή της μέσα στις επόμενες ώρες, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς την ανάρρωσή της.

Απόπειρα υπόθαλψης από δύο συλληφθέντες

Με τη σύλληψη του Σουδανού, 4 άτομα κρατούνται για το τροχαίο, οι οποίοι όπως προκύπτει προσπάθησαν να καλύψουν τα ίχνη του.

Η πρώτη σύλληψη αφορά μία 20χρονη η οποία πήγε στο τμήμα μετά το τροχαίο και δήλωσε κλοπή της μηχανής, ενώ το δεύτερο πρόσωπο, επίσης 20χρονος, φέρεται να είναι ο διαχειριστής της μηχανής σύμφωνα με τα λεγόμενα της πρώτης. Αμφότεροι ωστόσο προσήχθησαν και μετά ακολούθησε σύλληψη, καθώς φέρονται να έχουν δώσει ψευδή στοιχεία για το ατύχημα, δηλώνοντας ότι δεν γνωρίζουν τον δράστη.

Αργά το βράδυ, ο συνοδηγός της μηχανής εμφανίστηκε στο τμήμα και επιβεβαίωσε τις συνθήκες του τροχαίου, λέγοντας ότι ο οδηγός είχε το όνομα Πέτρος και συνελήφθη και αυτός.

Οι πρώτοι δύο βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία υπόθαλψης εγκληματία και ψευδή κατάθεση.

Πώς έγινε το τροχαίο στη Λιοσίων

Το τροχαίο έγινε χθες, επί της οδού Λιοσίων στις 17:45.

Η 16χρονη αφού κοίταξε αριστερά και δεξιά, πήγε να περάσει στην απέναντι πλευρά του δρόμου. Η μηχανή που κινούνταν καθοδικά, έκανε προσπέραση ενός ΙΧ από τα αριστερά του και πάνω σχεδόν στη διαχωριστική λωρίδα και έπεσε με δύναμη πάνω στη νεαρή κοπέλα. Ενώ έπεσαν οδηγός και συνοδηγός στο οδόστρωμα, αφού σηκώθηκαν, έφυγαν και εγκατέλειψαν το κορίτσι αβοήθητο.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη σύλληψη του 16χρονου

«Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνελήφθη πρωινές ώρες σήμερα (19-4-2026) 16χρονος οδηγός δικύκλου, ο οποίος απογευματινές ώρες χθες, Κυριακή 18 Απριλίου 2026, παρέσυρε, τραυματίζοντας σοβαρά, και εγκατέλειψε 16χρονη πεζή, στην οδό Λιοσίων στο κέντρο της Αθήνας.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια, παράλειψη λύτρωσης από κίνδυνο ζωής και παράβαση του άρθρου του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που αφορά στη συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος.

Επιπλέον, βραδινές ώρες χθες συνελήφθησαν, -3- εμπλεκόμενοι ημεδαποί, 20χρονη, 20χρονος και 22χρονος, και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για ψευδή κατάθεση, ψευδή καταγγελία, υπόθαλψη εγκληματία, παράλειψη λύτρωσης από κίνδυνο ζωής και παράβαση του άρθρου του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που αφορά στη συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 18-4-2026, μοτοσυκλέτα, με δύο επιβαίνοντες, κινούμενη στην οδό Λιοσίων παρέσυρε και εγκατέλειψε σοβαρά τραυματισμένη 16χρονη πεζή, η οποία μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Αργότερα, σε αστυνομική υπηρεσία προσήλθε η 20χρονη ιδιοκτήτρια του επίμαχου δικύκλου, δηλώνοντας ότι το όχημα είχε κλαπεί, καθώς και ο 20χρονος, που φέρεται να του είχε παραχωρηθεί το δίκυκλο, επιχειρώντας από κοινού να αποκρύψουν την ταυτότητα του εμπλεκόμενου στο συμβάν οδηγού.

Στο πλαίσιο προανακριτικής έρευνας της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών, κατόπιν αξιοποίησης μαρτυρικών καταθέσεων και πληροφοριακών δεδομένων, ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν ο 16χρονος οδηγός και ο 22χρονος συνεπιβάτης του δικύκλου.

Σημειώνεται ότι ο 16χρονος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων για διακίνηση ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».