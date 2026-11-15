 Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα μέχρι το τέλος του 2026 -Τι ισχύει για το ωράριο
ΕΛΛΑΔΑ

Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα μέχρι το τέλος του 2026 -Τι ισχύει για το ωράριο

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Πολύς κόσμος περπατάει στην Ερμού για να πραγματοποιήσεις τις Χριστουγεννιάτικες αγορές του
Χριστουγεννιάτικες αγορές / Φωτογραφία: EUROKINISSI

Έξι Κυριακές απομένουν μέχρι το τέλος του 2026 και τις τέσσερις από αυτές τα εμπορικά καταστήματα θα μπορούν να είναι ανοιχτά, δίνοντας την ευκαιρία στους πολίτες να προμηθευτούν δώρα και προϊόντα για τις γιορτές.

Η αρχή γίνεται την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, αμέσως μετά την Black Friday της 27ης Νοεμβρίου, ενώ ακολουθούν τρεις Κυριακές μέσα στον Δεκέμβριο, κατά τις οποίες αναμένεται αυξημένη εμπορική κίνηση λόγω των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

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Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι τέσσερις Κυριακές κατά τις οποίες επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων είναι:

-29 Νοεμβρίου 2026, μετά την Black Friday.

-13 Δεκεμβρίου 2026, ενόψει των Χριστουγέννων.

-20 Δεκεμβρίου 2026, την τελευταία Κυριακή πριν από τα Χριστούγεννα.

-27 Δεκεμβρίου 2026, την τελευταία Κυριακή του έτους.

Τι ισχύει για το ωράριο

Το προβλεπόμενο πλαίσιο λειτουργίας για τις συγκεκριμένες Κυριακές είναι από τις 11:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 4177/2013.

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Ωστόσο, η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων παραμένει προαιρετική, ενώ το αναλυτικό εορταστικό ωράριο αναμένεται να καθοριστεί από τους κατά τόπους εμπορικούς συλλόγους.

Οι καταναλωτές καλούνται να ενημερώνονται για τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων στην περιοχή τους, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στο προτεινόμενο πρόγραμμα της εορταστικής αγοράς.

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