Ποια σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά ανήμερα του Πάσχα - iefimerida.gr

Κλειστά είναι τα περισσότερα σούπερ μάρκετ ανήμερα της Κυριακής του Πάσχα. Ωστόσο οι καταναλωτές έχουν μια τελευταία ευκαιρία για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής.

Ειδικότερα, αν και με βάση το εορταστικό ωράριο, όλες οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ είναι κλειστές, υπάρχει η εξαίρεση των franchise σούπερ μάρκετ γνωστών αλυσίδων.

Καθώς τα καταστήματα εταιριών όπως Σκλαβενίτης, Μασούτης, My Market, Γαλαξίας, ΑΒ Βασιλόπουλος και Market IN είναι κλειστά σήμερα, σούπερ μάρκετ franchise, όπως τα My Market Local και τα ΑΒ Shop&Go, παραμένουν ανοιχτά, όπως άλλωστε σχεδόν όλες τις Κυριακές και τις αργίες του έτους.

Αλλαγή στο ωράριο λειτουργίας των σούπερ μάρκετ

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι καταναλωτές αν έχουν ξεχάσει κάτι για το πασχαλινό τραπέζι, πριν ξεκινήσουν για το εν λόγω κατάστημα της περιοχής τους, καλό είναι να ελέγξουν το ωράριο λειτουργίας μιας και αυτό μπορεί να έχει αλλάξει λόγω της ημέρας.

Ενδέχεται δηλαδή να έχει διαφοροποιηθεί το τι ώρα ανοίγουν και τι ώρα κλείνουν τα εν λόγω καταστήματα. Yπάρχουν καταστήματα που ανοίγουν στις 08:00 και άλλα που ανοίγουν στις 09:00, ενώ έχει παρατηρηθεί ότι τα σούπερ μάρκετ του ίδιου franchise κλείνουν στις 22:00 ή στις 23:00.