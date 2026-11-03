Ποια σχολεία θα μείνουν κλειστά λόγω της κακοκαιρίας «Agneta» - iefimerida.gr

Η κακοκαιρία «Agneta» επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας, με βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις.

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι Αρχές, ενώ δήμοι και περιφέρειες έχουν προχωρήσει σε κλείσιμο σχολείων.

Για σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας.

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Σε ποιες περιοχές θα είναι κλειστά τα σχολεία

Με βάση τις ανακοινώσεις, η αναστολή λειτουργίας αφορά τις ακόλουθες περιοχές:

Ρόδος: Κλειστά όλα τα σχολεία σε ολόκληρο το νησί

Στη Ρόδο, αποφασίστηκε η προληπτική αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων για την Τρίτη 3 Νοεμβρίου.

Η απόφαση αφορά όλο το νησί και όλα τα σχολεία, τα ΚΔΑΠ, τις αθλητικές εγκαταστάσεις.

Κέρκυρα: Κλειστά σχολεία στην Κεντρική και Νότια Κέρκυρα

Στην Κέρκυρα, η οποία έχει τεθεί σε καθεστώς Red Code, η αναστολή λειτουργίας αφορά τους Δήμους Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπόντιων Νήσων και Νότιας Κέρκυρας.

Ειδικότερα, στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία, όμως οι βρεφονηπιακοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Στον Δήμο Νότιας Κέρκυρας: Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ στη Βόρεια Κέρκυρα τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά.

Λήμνος: Κλειστά σχολεία και παιδικοί σταθμοί

Με απόφαση του Δήμου, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολείων Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας, τα ειδικά σχολεία, οι παιδικοί σταθμοί.

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Θάσος: Κλειστά σχολεία όλων των βαθμίδων

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα όλα τα σχολεία στη Θάσο, για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, συμπεριλαμβανομένων των παιδικών σταθμών.

Σαμοθράκη: Αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία στη Σαμοθράκη, σε όλες τις σχολικές βαθμίδες.