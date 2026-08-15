Ποια ονόματα γιορτάζουν τον Δεκαπενταύγουστο - iefimerida.gr

Ο Δεκαπενταύγουστος, η μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης που αφήνει το στίγμα της στον Αύγουστο και σηματοδοτεί το τέλος της νηστείας, είναι γεγονός.
Το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως ονομάζεται, είναι μία ευκαιρία για να ανταμώσουν οι οικογένειες και τα σπίτια να γεμίσουν κόσμο, ενώ πανηγύρια στήνονται σε κάθε άκρη της χώρας.
Τα ονόματα που γιορτάζουν τον Δεκαπενταύγουστο
Όπως είναι γνωστό, σήμερα 15 Αυγούστου γιορτάζεται η Κοίμηση της Θεοτόκου, με αρκετά ονόματα να έχουν την τιμητική τους, εκτός από τα γνωστά, όπως είναι η Μαρία, ο Παναγιώτης και η Δέσποινα.
Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τον Δεκαπενταύγουστο γιορτάζουν τα εξής ονόματα:
- Παναγιώτη, Πάνο, Πανούσο, Παναγή, Πανάγο, Γιώτη, Τάκη, Πανίκο, Παναγιώτα, Γιώτα, Παναγιούλα, Γιούλα, Παναγούλα, Πένυ, Νάγια, Πανυχρούλα
- Δέσποινα, Δέσπω, Ντέπη, Πέπη,
- Μαρία, Μαργέτα, Μαριέττα, Μαργετίνα, Μάρω, Μαριωρή, Μαρίκα, Μαριγώ, Μαριγούλα, Μαρούλα, Μαρίτσα, Μανιώ, Μαίρη, Μαρινίκη, Μυρέλλα, Μάνια, Μάρα, Μάριος
- Γεσθημανή, Θεοτόκης, Θεοτοκία
- Μαριάντζελα, Μαρινέλα
- Ελεούσα, Λούση, Ελώνα, Ελλώνα, Ελόνα
- Ηλιοστάλακτη, Καθολική
- Κρυστάλλω, Κρουστάλλω, Κρουστάλω, Κρυσταλία, Κρυσταλλία, Κρουσταλένια
- Πρέσβεια, Πρεσβεία
- Συμέλα, Σιμέλα, Σουμελά
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