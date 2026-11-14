Πασαρέλες, αισθησιακές ταινίες και ποινικό παρελθόν - Ποια είναι η 37χρονη που φέρεται να ενέπλεξε τον Ερρίκο Πετιλόν στις εταιρείες-«φαντάσματα»

Με πλούσιο ποινικό παρελθόν και γνώριμη των αστυνομικών και δικαστικών Αρχών είναι η γυναίκα που φέρεται να έμπλεξε τον Ερρίκο Πετιλόν στη μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη.

Η 37χρονη γυναίκα από την Πάτρα, η οποία είχε περάσει από τον χώρο του μόντελινγκ, τα καλλιστεία και τις αισθησιακές ταινίες, φέρεται να είχε αναλάβει την προσέγγιση των επονομαζόμενων «αχυρανθρώπων», εκείνων δηλαδή που εμφανίζονταν στα χαρτιά ως ιδιοκτήτες, εταίροι ή διαχειριστές επιχειρήσεων, χωρίς να έχουν τον πραγματικό έλεγχό τους. Ανάμεσα στα πρόσωπα που υποστηρίζουν ότι βρέθηκαν με αυτόν τον τρόπο μπλεγμένα στα εταιρικά σχήματα είναι και ο Ερρίκος Πετιλόν.

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Πώς έφτασαν στα ίχνη της οι Αρχές

Το όνομα της 37χρονης έφθασε στις Αρχές μετά την κατάθεση του πρώην μοντέλου και παρουσιαστή, ο οποίος υποστήριξε ότι εκείνη τον ενέταξε σε οκτώ εταιρείες, παραλαμβάνοντας τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε την πραγματική δραστηριότητα των επιχειρήσεων ούτε τις οικονομικές υποχρεώσεις που συσσωρεύονταν, ενώ περιέγραψε την τριετής προσπάθειά του να απομακρυνθεί από αυτές τις εταιρείες, χωρίς να καταφέρει να βρει άκρη.

Η πορεία στο μοντελινγκ και στις ερωτικές ταινίες

Η πορεία της γυναίκας που κατονόμασε στις Αρχές ο Ερρίκος Πετιλόν ξεκινά από την ηλικία των 16 ετών όταν άρχισε να ασχολείται με το μόντελινγκ και συμμετείχε σε διαγωνισμούς ομορφιάς, διεκδικώντας τίτλους σε καλλιστεία.

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Στη συνέχεια επιχείρησε να κάνει καριέρα και στο τραγούδι, προτού περάσει σε έναν διαφορετικό χώρο, συμμετέχοντας σε παραγωγές ερωτικού περιεχομένου.

Εκεί έγινε ευρέως γνωστή μέσα από την αισθησιακή ταινία του Δημήτρη Σειρηνάκη «Sex in the city of Athens», στην οποία συμπρωταγωνιστούσε με τη Μαριάννα Ντούβλη. Για την επιλογή της αυτή είχε επικαλεστεί οικονομικές δυσκολίες, λέγοντας ότι χρειαζόταν χρήματα για να βοηθήσει τον αδελφό της, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα εξάρτησης από ουσίες. Το 2010 συνελήφθη από την αστυνομία για κατοχή μικροποσότητας ναρκωτικών, για την οποία ισχυρίστηκε ότι προορίζονταν για τον αδερφό της που ήταν χρήστης. Το 2011 συνελήφθη εκ νέου, όταν στην τσάντα της εντοπίστηκαν ηλεκτρονικά αντικείμενα που είχαν δηλωθεί ως κλεμμένα. Το 2013 βρέθηκε κατηγορούμενη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του τότε συντρόφου της. Σύμφωνα με τα στοιχεία στην επίθεση κατά του συντρόφου της φέρεται να συμμετείχε και ένας 19χρονος Αφγανός φίλος της, ενώ ο άνδρας τραυματίστηκε με λάμα μήκους περίπου 12 εκατοστών.

Η 37χρονη καταδικάστηκε σε κάθειρξη δέκα ετών και εξέτισε μέρος της ποινής της στις φυλακές Κορυδαλλού, από όπου αποφυλακίστηκε πριν από περίπου τέσσερα χρόνια. Το όνομά της βρίσκεται πλέον στην πολυσέλιδη δικογραφία του κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη. Η ιστορία της 37χρονης και οι καταγγελίες του Ερρίκου Πετιλόν αποτελούν ένα μόνο κομμάτι της μεγάλης έρευνας που αφορά εκατοντάδες επιχειρήσεις στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.

Υπόθεση μαμούθ, τι δείχνουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ

Τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αποτυπώνουν το μέγεθος της υπόθεσης καθώς στο μικροσκόπιο βρέθηκαν συνολικά 917 νομικά πρόσωπα και 1.283 φυσικά πρόσωπα, ενώ οι συνολικές οφειλές προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς υπολογίζονται σε 206.269.437,91 ευρώ.

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Από τα 917 νομικά πρόσωπα, τα 860 εμφάνιζαν οφειλές. Σε 380 περιπτώσεις τα χρέη ξεπερνούσαν τις 120.000 ευρώ ανά εταιρεία. Περίπου 138,1 εκατ. ευρώ αφορούν φορολογικές οφειλές και άλλα 68,17 εκατ. ευρώ ασφαλιστικές εισφορές. Πρόκειται για ένα δίκτυο στο οποίο, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η εταιρική δραστηριότητα συνεχιζόταν, ενώ οι υποχρεώσεις συσσωρεύονταν σε επιχειρήσεις που σταδιακά εγκαταλείπονταν. Κεντρικό στοιχείο του τρόπου λειτουργίας ήταν η διαδοχική αντικατάσταση των εταιρειών. Καταστήματα εστίασης, νυχτερινά κέντρα και άλλες επιχειρήσεις φέρονται να περνούσαν από το ένα εταιρικό σχήμα στο άλλο, με διαφορετικό ΑΦΜ και νέους τυπικούς διαχειριστές.

Η προηγούμενη εταιρεία άφηνε πίσω της τα χρέη και η επόμενη συνέχιζε την ίδια δραστηριότητα. Στη δικογραφία γίνεται αναφορά σε περίπου 80 πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως αχυράνθρωποι. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για εργαζομένους με χαμηλές αποδοχές, ανθρώπους χωρίς επιχειρηματική εμπειρία ή πρόσωπα που δεν είχαν τη δυνατότητα να διαχειριστούν επιχειρήσεις με εκατομμύρια ευρώ οφειλές.

Συνολικά έξι άτομα έχουν οδηγηθεί στη φυλακή για την υπόθεση, ενώ οι Αρχές επέβαλαν περιοριστικούς όρους στα πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι».