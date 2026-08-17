 Ποια είναι η 90χρονη που ζήτησε να τη μεταφέρουν σε ξαπλώστρα για να μη χάσει το πανηγύρι σε χωριό στην Κρήτη [βίντεο] - iefimerida.gr
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Ποια είναι η 90χρονη που ζήτησε να τη μεταφέρουν σε ξαπλώστρα για να μη χάσει το πανηγύρι σε χωριό στην Κρήτη [βίντεο]

Ηλικιωμένη σε ξαπλώστρα περιφέρεται σε γλέντι
Μετέφεραν πάνω σε ξαπλώστρα κατάκοιτη γυναίκα για να μη χάσει το γλέντι στην Κρήτη
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ένα απρόσμενο και ιδιαίτερα ευρηματικό στιγμιότυπο από το πανηγύρι του Δεκαπενταύγουστου στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου στην Κρήτη έκλεψε τις εντυπώσεις.

Σε βίντεο που ανέβασε ο καλλιτέχνης Πέτρος Μαρούλης, μια ηλικιωμένη γυναίκα απεικονίζεται να απολαμβάνει το γλέντι σε μια ξαπλώστρα. Κάποια στιγμή, συγχωριανοί σηκώνουν την ξαπλώστρα και τη μεταφέρουν πάνω από τα κεφάλια τους, κατευθύνοντάς την προς την εξέδρα όπου έπαιζε το συγκρότημα. Εκείνη, χαμογελαστή και εμφανώς χαρούμενη, απολαμβάνει κάθε στιγμή, χειροκροτώντας και συμμετέχοντας με τον δικό της μοναδικό τρόπο στο γλέντι.

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Δείτε το βίντεο:

Ποια είναι όμως η 90χρονη γυναίκα που έγινε η πρωταγωνίστρια της βραδιάς;

Σύμφωνα με τη Ρεθυμνιώτισσα Κατερίνα Μανετάκη και όπως αναφέρει το rethemnos.gr, πρόκειται για την Καρίνα Ρεκ, τη Γερμανίδα γλύπτρια που έχει συνδέσει τη ζωή της με την Κρήτη και ιδιαίτερα με τα Ανώγεια, όπου είναι γνωστή ως «η Καρίνα των Ανωγειανών». Τα τελευταία χρόνια έχει εγκατασταθεί μόνιμα στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου.

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Η ζωή της Καρίνα Ρεκ είναι ιδιαίτερα ξεχωριστή. Υπήρξε μοντέλο του Σαλβαδόρ Νταλί, συμμετείχε σε ταινία του Πιερ Πάολο Παζολίνι και υπήρξε εξαιρετική χορεύτρια φλαμένγκο.

Η γνωριμία της με την Κρήτη ξεκίνησε μέσα από ένα τραγούδι του Ψαραντώνη που άκουσε στο Βερολίνο. Αναζήτησε τα Ανώγεια και, όταν έφτασε στο χωριό και γνώρισε την ιστορία του, αποφάσισε να δημιουργήσει ένα μνημείο συγγνώμης της Γερμανίας προς τα Ανώγεια.

Ως γλύπτρια τοπίου δημιούργησε στο οροπέδιο της Νίδας τον «Αντάρτη της Ειρήνης», ένα εντυπωσιακό έργο κατασκευασμένο από περίπου 5.000 πέτρες της περιοχής. Για την ολοκλήρωσή του εργάστηκε επί δύο χρόνια μαζί με Ανωγειανούς εργάτες. Το έργο είναι ορατό ουσιαστικά μόνο από εναέρια μέσα ή από δορυφόρο, όταν κάποιος βρίσκεται κάθετα πάνω από αυτό.

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