Ποια αυτοκίνητα έχουν επιλέξει οι Έλληνες βουλευτές -Πότε τελειώνει η μίσθωσή τους

Συγκεκριμένου τύπου αυτοκίνητα έχουν επιλέξει οι βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου, με την μίσθωσή τους να λήγει σε λίγα χρόνια.

Ανάμεσα στα προνόμια που απολαμβάνουν οι βουλευτές στην Ελλάδα περιλαμβάνεται και η δυνατότητα χρήσης μισθωμένων αυτοκινήτων, προκειμένου να καλύπτουν τις μετακινήσεις που απαιτούνται για την άσκηση των κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων, όπως οι διαδρομές προς και από τη Βουλή, οι συμμετοχές σε συναντήσεις και εκδηλώσεις, αλλά και οι επισκέψεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, στο πλαίσιο της επικοινωνίας τους με τους πολίτες.

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