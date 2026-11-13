ΠΟΕΔΗΝ σε Ζωή Κωνσταντοπούλου: Οι διασώστες δεν είναι κομπάρσοι σε πολιτικές αντιπαραθέσεις

Την έντονη αντίδρασή της «για τη συμπεριφορά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, απέναντι στους διασώστες του ΕΚΑΒ» εκφράζει η ΠΟΕΔΗΝ

Η ανακοίνωση ήρθε με αφορμή περιστατικό κατά τη διακομιδή της προϊσταμένης από τα γραφεία της Επιθεώρησης Εργασίας στην οδό Πατησίων.



Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μιχάλη Γιαννάκο, οι διασώστες κλήθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης να παραλάβουν ασθενή και, ακολουθώντας το προβλεπόμενο πρωτόκολλο, τη μετέφεραν στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

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Ωστόσο, όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους «δέχθηκαν ειρωνικά και απαξιωτικά σχόλια από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία φέρεται να έκανε λόγο για "show" και "εργαλειοποίηση του περιστατικού"».



Η ΠΟΕΔΗΝ θέτει το ερώτημα από πότε η παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας μπορεί να θεωρείται εργαλειοποίηση. Όπως επισημαίνει, οι διασώστες δεν επιλέγουν ποιον θα βοηθήσουν, αλλά ανταποκρίνονται σε κάθε κλήση, έχοντας ως προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ καλούνται καθημερινά να ανταποκριθούν σε μεγάλο αριθμό περιστατικών, υπό δύσκολες συνθήκες, με ελλείψεις προσωπικού, εξαντλητικές βάρδιες και προβλήματα στον στόλο των ασθενοφόρων.



«Οι διασώστες δεν είναι κομπάρσοι σε πολιτικές αντιπαραθέσεις, ούτε οι ασθενείς προσφέρονται για πολιτικά παιχνίδια», τονίζει η Ομοσπονδία, καταδικάζοντας τη συμπεριφορά που περιγράφεται στις καταγγελίες των εργαζομένων.



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Η ΠΟΕΔΗΝ σημειώνει ακόμη ότι οι πολιτικές αντιπαραθέσεις δεν θα πρέπει να μεταφέρονται στους εργαζομένους που εκτελούν την υπηρεσία τους και ζητά από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να ζητήσει συγγνώμη από τους διασώστες.



«Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από κόμματα, πρόσωπα και πολιτικές σκοπιμότητες», καταλήγει η Ομοσπονδία, εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στους εργαζομένους του ΕΚΑΒ.