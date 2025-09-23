Το πλοίο που ένωνε την Ελλάδα με την Αυστραλία - iefimerida.gr

Βρισκόμαστε στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η Ελλάδα προσπαθεί ακόμα να γιατρέψει τις πληγές που είχε αφήσει πίσω του τόσο ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος όσο και ο αιματηρός εμφύλιος που ακολούθησε.

Πολλοί Έλληνες εγκαταλείπουν την επαρχία με προορισμό την Αθήνα και άλλοι προτιμούν ακόμη πιο μακρινούς τόπους στην αναζήτησή τους για ένα καλύτερο αύριο.

