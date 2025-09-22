 Προκήρυξη πλήρωσης 315 θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) στο Πολεμικό Ναυτικό - iefimerida.gr
Προκήρυξη πλήρωσης 315 θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) στο Πολεμικό Ναυτικό

φρεγατες
Πολεμικό Ναυτικό / Φωτογραφία: ΥΠΕΘΑ/ΔΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Το υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας προκηρύσσει την πλήρωση 315 θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ) στο Πολεμικό Ναυτικό.

Η μηχανογραφική εφαρμογή υποβολής δικαιολογητικών είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://epop.hellenicnavy.gr.

Η λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφίων είναι στις 9 Οκτωβρίου 2025.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για την παροχή διευκρινιστικών οδηγιών στην ειδική τηλεφωνική γραμμή: 2105531301 και στο email: epop2025@navy.mil.gr

Επισυνάπτεται η προκήρυξη.

