Προκήρυξη πλήρωσης 315 θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) στο Πολεμικό Ναυτικό - iefimerida.gr

Το υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας προκηρύσσει την πλήρωση 315 θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ) στο Πολεμικό Ναυτικό.

Η μηχανογραφική εφαρμογή υποβολής δικαιολογητικών είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://epop.hellenicnavy.gr.

Η λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφίων είναι στις 9 Οκτωβρίου 2025.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για την παροχή διευκρινιστικών οδηγιών στην ειδική τηλεφωνική γραμμή: 2105531301 και στο email: epop2025@navy.mil.gr

Επισυνάπτεται η προκήρυξη.