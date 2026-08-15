Μάνη: Πλημμύρισαν δρόμοι λόγω καταρρακτώδους βροχής -Πάνω από 50 κλήσεις στην Πυροσβεστική, 10 απεγκλωβισμοί από αυτοκίνητα [βίντεο] - iefimerida.gr

Πολλά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στη Μάνη λόγω καταρρακτώδους βροχής που ξέσπασε σε αρκετές περιοχές, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου.

Το καλοκαιρινό μπουρίνι ήταν αρκετά δυνατό, με αποτέλεσμα μέσα σε λίγη ώρα δρόμοι να μετατραπούν σε χείμαρρους και να εκδηλωθούν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.

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Πάνω από 50 κλήσεις στην Πυροσβεστική για παροχή βοήθειας -Έγιναν δέκα απεγκλωβισμοί ατόμων από αυτοκίνητα

Λόγω ισχυρής βροχόπτωσης στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μάνης το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, περίπου από τις 16:30, έχει δεχθεί 50 κλήσεις για παροχές βοηθείας.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά δέκα απεγκλωβισμοί ατόμων από αυτοκίνητα και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο.

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Μεγάλα προβλήματα σε Οίτυλο, Καραβοστάσι, Αλίπα, Λιμένι και Πορτοκάγιο -Πάνω από 110 τόνοι νερού ανά στρέμμα στην Κοκκάλα

Τα μεγαλύτερα προβλήματα έχουν καταγραφεί στο Οίτυλο, όπου έχει κλείσει ο παραλιακός δρόμος, ενώ έχουν παρασυρθεί αρκετά αυτοκίνητα.



Σημαντικά ζητήματα έχουν καταγραφεί και στην Κοκκάλα, με αναφορές να κάνουν λόγο για πάνω από 110 τόνους νερού ανά στρέμμα.

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Παράλληλα, στο Λιμένι έχει κλείσει προσωρινά ο δρόμος που περνά μέσα από το χωριό λόγω της μεγάλης ποσότητας νερού που κατεβαίνει από το βουνό προς τη θάλασσα.

Προβλήματα και στο Λιμένι/Φωτογραφία: Facebook/Το μαγαζάκι της Θοδώρας

Σε δηλώσεις της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Αναπληρώτρια Δήμαρχος Γεωργία Λυροφώνη ανέφερε ότι «επλήγησαν οι οικισμοί Οίτυλο, Καραβοστάσι, Αλίπα, Λιμένι και Πορτοκάγιο όπου σημειώθηκαν σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα».

Σημείωσε ότι λόγω αυτών των φαινομένων αρκετοί οδηγοί που κινούνταν στο οδικό δίκτυο της περιοχής αναγκάστηκαν να ζητήσουν βοήθεια και εν τέλει απομακρύνθηκαν ασφαλώς».

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Στην περιοχή εξακολουθεί η βροχόπτωση και σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου έχει διακοπεί η κυκλοφορία από φερτά υλικά.

Όπως δήλωσε η κ. Λυροφώνη, μηχανήματα έργου αναμένεται να ξεκινήσουν το έργο της αποκατάστασης, ενώ θα ακολουθήσει η πλήρης καταγραφή των ζημιών στη περιοχή.