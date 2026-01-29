Πλημμύρες στον Έβρο από τις έντονες βροχοπτώσεις, εγκλωβίστηκαν μαθητές σε σχολείο [βίντεο] - iefimerida.gr

Πλημμυρικά φαινόμενα σημειώνονται σε όλη την Θράκη λόγω της κακοκαιρίας Κριστίν η οποία επελαύνει εδώ και λίγες ώρες.

Ισχυροί άνεμοι και έντονες βροχοπτώσεις δημιουργούν προβλήματα στις μετακινήσεις ενώ οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν συστάσεις στους πολίτες για αυξημένη προσοχή και αποφυγή παραποτάμιων περιοχών, καθώς και σημείων όπου παρατηρείται συσσώρευση υδάτων.

Χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό μαθητών από σχολείο

Σύμφωνα με το pameevro, μαθητές εγκλωβίστηκαν στο δημοτικό σχολείο του Απαλού στην Αλεξανδρούπολη και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τους. Η περιοχή έχει αντιμετωπίσει και στο παρελθόν αντίστοιχα φαινόμενα, με τα νερά να προκαλούν σοβαρά προβλήματα στον οικισμό.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, το e-evros.gr αναφέρει ότι στον νομό Έβρου σημειώθηκαν διακοπές κυκλοφορίας στην παλιά Εθνική Οδό, στο ύψος του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης, καθώς και στην περιοχή της Νίψας, λόγω πλημμυρικών φαινομένων. Προβλήματα καταγράφηκαν και στον οικισμό Απαλού, όπου όμβρια ύδατα κάλυψαν τμήματα του οδικού δικτύου και κοινόχρηστους χώρους.

Απαγόρευση απόπλου για το δρομολόγιο Αλεξανδρούπολη – Σαμοθράκη

Εν τω μεταξύ λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, τέθηκε απαγόρευση απόπλου για το δρομολόγιο Αλεξανδρούπολη – Σαμοθράκη. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού, από το απόγευμα της Κυριακής αυξάνονται οι πιθανότητες για πολύ έντονη χιονόπτωση στον Έβρο, με τα φαινόμενα να ενδέχεται να συνεχιστούν και τη Δευτέρα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέτωπο καταιγίδων με υψηλή ηλεκτρική δραστηριότητα κινείται από το Αιγαίο προς τη Θράκη

Η πιο έντονη φάση της κακοκαιρίας, έπεται, σύμφωνα με τον σύλλογο καιρικών εκτιμήσεων ''Καιρικά Νέα Θράκης'', ο οποίος στο τελευταίο του σημείωμα επισημαίνει:

«Η δορυφορική απεικόνιση και το σύστημα καταγραφής κεραυνών, δείχνουν μαζική μεταφορά καταιγίδων από το Αιγαίο προς το Θρακικό Πέλαγος. Το μέτωπο είναι συμπαγές, συνοδεύεται από υψηλή ηλεκτρική δραστηριότητα, και κινείται βόρεια, προς την περιοχή μας».