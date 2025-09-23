 Γυναίκα παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα στην πλατεία Αμερικής -Μεταφέρθηκε στο «Γεννηματάς», συνελήφθη ο οδηγός - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναίκα παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα στην πλατεία Αμερικής -Μεταφέρθηκε στο «Γεννηματάς», συνελήφθη ο οδηγός

Γυναίκα παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα στην πλατεία Αμερικής
Γυναίκα παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα στην πλατεία Αμερικής
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζής σημειώθηκε στην Πλατεία Αμερικής στην Αθήνα.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας, όταν μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού παρέσυρε γυναίκα που διέσχιζε την Πατησίων, στο ρεύμα προς Ομόνοια.

Αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το Orange Press Agency ανέφεραν ότι η γυναίκα -περίπου 40 ετών- πετάχτηκε στον αέρα και τραυματίστηκε σοβαρά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σημείο αποκλείστηκε από αστυνομικούς, ενώ λίγα λεπτά μετά το τροχαίο έφτασε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το πλήρωμα να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και να μεταφέρει την τραυματισμένη γυναίκα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Ο αναβάτης της μοτοσικλέτας συνελήφθη από τις Αρχές και θα ακολουθηθεί η αυτόφωρη διαδικασία, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως η μοτοσυκλέτα δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ παράσυρση πλατεια Αμερικής

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ