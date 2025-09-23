Γυναίκα παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα στην πλατεία Αμερικής -Μεταφέρθηκε στο «Γεννηματάς», συνελήφθη ο οδηγός - iefimerida.gr

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζής σημειώθηκε στην Πλατεία Αμερικής στην Αθήνα.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας, όταν μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού παρέσυρε γυναίκα που διέσχιζε την Πατησίων, στο ρεύμα προς Ομόνοια.

Αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το Orange Press Agency ανέφεραν ότι η γυναίκα -περίπου 40 ετών- πετάχτηκε στον αέρα και τραυματίστηκε σοβαρά.

Το σημείο αποκλείστηκε από αστυνομικούς, ενώ λίγα λεπτά μετά το τροχαίο έφτασε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το πλήρωμα να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και να μεταφέρει την τραυματισμένη γυναίκα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Ο αναβάτης της μοτοσικλέτας συνελήφθη από τις Αρχές και θα ακολουθηθεί η αυτόφωρη διαδικασία, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως η μοτοσυκλέτα δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας.