Πλακιάς κατά Κωνσταντοπούλου: Μη λέτε ψέματα -Δεν ασκήθηκε καμία λεκτική ή σωματική βία εναντίον του Ρούτσι - iefimerida.gr

Για ψέματα κατηγορεί τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ο Νίκος Πλακιάς μετά από βίντεο που ανήρτησε και μιλά για αστυνομική βία κατά του Πάνου Ρούτσι.



Αφορμή αποτελεί βίντεο που δημοσίευσε η κυρία Κωνσταντοπούλου, υποστηρίζοντας ότι αστυνομικοί ασκούν βία στον Πάνο Ρούτσι εντός δικαστικής αίθουσας. «Στο βίντεο αστυνομικοί ασκούν βία στον Πάνο Ρούτσι, τον εμποδίζουν να με προσεγγίσει, εμένα τη συνήγορό του, και τον απωθούν.

Ελπίζω τώρα όσοι κυβερνητικοί είπαν ότι "είναι ψέματα" να ζητήσουν συγνώμη. Τα υπόλοιπα στην κρίση σας, ως προς τη συντεταγμένη επιχείρηση να σπιλωθούν γονείς και εγώ ως συνήγορος και να δηλητηριαστούν οι σχέσεις συγγενών-συνηγόρων», γράφει σε ανάρτησή της η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πλακιάς: «Μην λέτε ψέματα, δεν θα σας βγει σε καλό»

Το βίντεο ανήρτησε και ο λογαριασμός της Πλεύσης Ελευθερίας στο X. Ο Νίκος Πλακιάς, που ήταν παρών, έσπευσε να σχολιάσει, υποστηρίζοντας ότι δεν ασκήθηκε καμία λεκτική ή σωματική βία εναντίον του Ρούτσι ούτε του Ρούτσι εναντίον των αστυνομικών. Σπρωξίματα ναι, και απώθηση ναι, όχι βία!!!».



«Δεν βλέπεις τους αστυνομικούς που σηκώνουν τα χέρια @Πλεύση Ελευθερία; Εγώ ήμουν εκεί ακριβώς όπως και δεκάδες συγγενείς και το είδαμε και εσύ δείχνεις με μια κάμερα από τα δέκα μέτρα; Μην λέτε ψέματα, δεν θα σας βγει σε καλό. Δεν ασκήθηκε καμία λεκτική ή σωματική βία εναντίον του Ρούτσι ούτε του Ρούτσι εναντίον των αστυνομικών. Σπρωξίματα ναι, και απώθηση ναι, όχι βία!!! Όπως και ο Ρούτσι σε καμία περίπτωση δεν έκανε ψέματα ότι χτυπήθηκε ή ένιωσε αδιαθεσία. Από την ένταση και την πίεση της ημέρας εκείνη τη στιγμή, πραγματικά ένιωσε αδιαθεσία».