Πλάκα: Νέα βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης και τη «μοιρασιά» των κλοπιμαίων -Οι δράστες παραδέχτηκαν ότι μύρισαν αέριο όταν έκοψαν τον σωλήνα - iefimerida.gr

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την έκρηξη στην Πλάκα με τραγικό απολογισμό 6 νεκρούς, με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Μετά από έξι ώρες περίπου που απολογούνταν, δεν έπεισαν την ανακρίτρια και αποφασίστηκε να οδηγηθούν στη φυλακή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι στις απολογίες τους επιχείρησαν να αποστασιοποιηθούν από την πρόκληση της διαρροής, ωστόσο και οι τρεις αρνούνταν να πάρουν την ευθύνη για το ποιος προχώρησε στην κοπή του σωλήνα, ρίχνοντας ο ένας στον άλλον την ευθύνη.

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Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από την απολογία τους, ωστόσο, είναι ότι και οι τρεις παραδέχτηκαν ότι μετά την αφαίρεση του σωλήνα υπήρχε οσμή αερίου - ένα στοιχείο με ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανασύνθεση των γεγονότων που προηγήθηκαν της έκρηξης.



Νέα βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης και τους τρεις κλέφτες

Το iefimerida φέρνει στο «φως» δύο νέα βίντεο από την τραγική στιγμή της έκρηξης.

Το πρώτο δείχνει την ένταση της έκρηξης σε ένα κτίριο που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση και από το ωστικό κύμα προκαλούνται μεγάλες ζημιές.

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Στο δεύτερο βίντεο, δύο ώρες περίπου μετά το τραγικό συμβάν, οι τρεις κλέφτες φαίνονται (δεξιά) σε ένα πάρκο όπου έχουν σταματήσει για να κάνουν τη «μοιρασιά» των κλοπιμαίων.



Η δήλωση των οικογενειών των 4 Αμερικανών

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι οικογένειες των Αμερικανών θυμάτων αναγνώρισαν, με κοινή δήλωσή τους, τη συμβολή όσων εργάστηκαν τόσο στις επιχειρήσεις διάσωσης όσο και στη διερεύνηση της υπόθεσης.

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Ιδιαίτερη αναφορά έκαναν στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος και στα στελέχη της, εκφράζοντας τη βαθιά ευγνωμοσύνη τους για την καθοριστική συμβολή τους.

Παράλληλα, ευχαρίστησαν τους διασώστες που εργάστηκαν για την αναζήτηση επιζώντων, το Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς και τις ανακριτικές και δικαστικές αρχές.

Στη δήλωσή τους τόνισαν, επίσης, πως θέλουν να αποδοθεί δικαιοσύνη και να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.

Η δήλωση:﻿

«Οι οικογένειές μας παραμένουν συγκλονισμένες και συντετριμμένες από την τραγική απώλεια των αγαπημένων μας παιδιών, Ίαν, Φλόριντα, Φλόριν και Έρις, καθώς και της αγέννητης μικρής Μπόρα.

Οι ζωές μας άλλαξαν για πάντα εκείνη την ημέρα. Χάσαμε τους ανθρώπους μας, τα όνειρά τους και το μέλλον που θα μοιραζόμασταν μαζί τους. Είναι μια απώλεια που δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια και ένας πόνος που θα μας συνοδεύει για το υπόλοιπο της ζωής μας.

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Η σημερινή απόφαση για την προσωρινή κράτηση των τριών κατηγορουμένων αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη στην πορεία της Δικαιοσύνης. Για τις οικογένειές μας, όμως, η αναζήτηση της δικαιοσύνης δεν σταματά εδώ. Αναμένουμε την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, την αποκάλυψη όλων των πραγματικών περιστατικών και την απόδοση κάθε ευθύνης για την τραγωδία που στέρησε τη ζωή από τους αγαπημένους μας ανθρώπους.

Η διερεύνηση της υπόθεσης δεν μπορεί και δεν πρέπει να περιοριστεί αποκλειστικά στις ενέργειες των τριών κατηγορουμένων.

Θεωρούμε εξίσου σημαντικό να εξεταστούν σε βάθος όλες οι συνθήκες που επέτρεψαν σε μια διαρροή φυσικού αερίου να εξελιχθεί σε μια τόσο καταστροφική έκρηξη. Ζητούμε να διερευνηθούν οι εγκαταστάσεις και οι υποδομές φυσικού αερίου, η επάρκεια των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας, οι έλεγχοι, η συντήρηση, καθώς και η εποπτεία της τήρησης των σχετικών κανόνων.

Θέλουμε να μάθουμε όχι μόνο πώς προκλήθηκε η διαρροή, αλλά και γιατί δεν αποτράπηκε η τραγωδία. Εάν υπήρξαν παραλείψεις, αστοχίες ή παραβιάσεις κανόνων ασφαλείας. Ζητούμε να αποκαλυφθούν και να διερευνηθούν οι ευθύνες όλων όσοι ενδεχομένως συνέβαλαν στο τραγικό αποτέλεσμα.

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Εκφράζουμε τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη προς τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και τα στελέχη της για την καθοριστική συμβολή τους, προς τους διασώστες που εργάστηκαν ακούραστα για την αναζήτηση επιζώντων, το Πυροσβεστικό Σώμα για την άμεση ανταπόκρισή του, καθώς και τις ανακριτικές και δικαστικές αρχές για τις μέχρι σήμερα προσπάθειές τους να διαλευκανθούν πλήρως όλες οι πτυχές αυτής της τραγωδίας.

Ευχαριστούμε επίσης θερμά την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών και όλους εκείνους που στάθηκαν στο πλευρό μας, προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια και συμπαράσταση σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές.

Γνωρίζουμε ότι καμία δικαστική απόφαση και καμία τιμωρία δεν μπορεί να μας επιστρέψει τους ανθρώπους που χάσαμε. Αυτό που μπορούμε, όμως, να κάνουμε στη μνήμη τους είναι να συνεχίσουμε να αναζητούμε την αλήθεια και τη δικαιοσύνη, μέχρι να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα.

Δεν θέλουμε η τραγωδία των παιδιών μας να αποτελέσει απλώς ακόμη μία τραγική είδηση που με τον χρόνο θα ξεχαστεί. Θέλουμε η απώλειά τους να γίνει η αφορμή για ουσιαστικές αλλαγές, ώστε καμία άλλη οικογένεια να μη χρειαστεί ποτέ να βιώσει αυτόν τον πόνο.

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Για τον Ίαν, τη Φλόριντα, τον Φλόριν, την Έρις και τη μικρή Μπόρα, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη».

