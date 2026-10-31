Πλάκα: Φωτογραφίες-ντοκουμέντα από τις σωληνώσεις που έσπασαν οι δράστες και προκάλεσαν τη φονική έκρηξη με τους 6 νεκρούς - iefimerida.gr

Φωτογραφίες-ντοκουμέντα από τις σωληνώσεις που υπέστησαν δολιοφθορά, με αποτέλεσμα να προκληθεί η φονική έκρηξη στην Πλάκα, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το iefimerida.gr.

Στις φωτογραφίες διακρίνονται οι χαλκοσωλήνες που υπέστησαν δολιοφθορά από τους τρεις δράστες, οι οποίοι έκοψαν τμήματά τους.

Όπως μπορείτε να δείτε, φαίνεται το σημείο από όπου τραβήχτηκε ο χαλκοσωλήνας αλλά και το σημείο που προκάλεσαν τη δολιοφθορά οι δράστες, με αποτέλεσμα να υπάρξει η διαρροή του αερίου που λίγες ώρες μετά προκάλεσε τη φονική έκρηξη.

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Δείτε τις φωτογραφίες:

Αριστερά διακρίνεται ο μετρητής και οι σωληνώσεις πριν από την έκρηξη, σε φωτογραφία που τραβήχτηκε φέτος. Το άκρο της σωλήνωσης είχε μεγαλύτερο μήκος από αυτό που βρέθηκε μετά την έκρηξη.

Δεξιά διακρίνεται το άκρο της σωλήνωσης όπως βρέθηκε μετά την έκρηξη, με μορφολογικά χαρακτηριστικά συμβατά με κοπή μέσω ειδικού εργαλείου κοπής σωλήνων (κόφτη).

Απολογούνται τη Δευτέρα

Οι τρεις συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες, καθώς η δίωξη εις βάρος τους αφορά τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα:

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.Εμπρησμός από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα το θάνατο άλλων από πρόθεση κατά συναυτουργία

Έκρηξη από την οποία προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα θάνατο άλλων από πρόθεση και κατά συναυτουργία.

Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία.

Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή και κατά συναυτουργία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων την Παρασκευή, όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι.