Πλάκα: Νέα βίντεο-ντοκουμέντα με τους τρεις συλληφθέντες να ψάχνουν «στόχους» το βράδυ της φονικής έκρηξης - iefimerida.gr

Νέα βίντεο με τους τρεις συλληφθέντες για τη φονική έκρηξη στην Πλάκα φέρνει στο φως το iefimerida.gr.

Στα βίντεο τα τρία άτομα διακρίνονται να περπατούν στα σοκάκια της Πλάκας -που είναι έρημα- και να ψάχνουν τον επόμενο «στόχο» τους. Μάλιστα, κοιτάζουν από τα τζάμια στις πόρτες, για να διαπιστώσουν εάν υπάρχει κάτι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε βίντεο:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα βίντεο είναι τραβηγμένα λίγο πριν οι τρεις συλληφθέντες μπουν στο κτίριο της οδού Λυσικράτους και κόψουν τις σωληνώσεις για να κλέψουν τον χαλκό, μια ενέργεια που οδήγησε στη φονική έκρηξη με τους 6 νεκρούς.

Η φωτογραφία με τον χαλκοσωλήνα στο χέρι

Την ίδια στιγμή, φωτογραφία-ντοκουμέντο αποτυπώνει τη στιγμή που δύο από τους τρεις δράστες περπατούν λίγο μετά την κλοπή του χαλκοσωλήνα.

Στο χέρι του ενός διακρίνεται το κομμάτι του χαλκοσωλήνα που είχαν κλέψει λίγο πριν και είναι αυτή η φωτογραφία που οδήγησε, σταδιακά, τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στο να εξιχνιάσει την υπόθεση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε τη φωτογραφία: