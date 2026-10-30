Πλάκα: Βίντεο-ντοκουμέντο με τους τρεις κατηγορουμένους να φεύγουν με το κομμάτι του χαλκοσωλήνα που αφαίρεσαν από το κτίριο - iefimerida.gr

Βίντεο-ντοκουμέντο της ΕΡΤ καταγράφει τους τρεις συλληφθέντες για τη φονική έκρηξη στην Πλάκα να κινούνται στην περιοχής πέντε ώρες πριν από την τραγωδία, κρατώντας το κομμάτι χαλκοσωλήνα που αφαίρεσαν.

Τα πλάνα από κάμερες ασφαλείας ανήκουν στο υλικό που εξέτασαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής και οδήγησαν στην ταυτοποίησή τους, σύμφωνα με τις πληροφορίες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε μετά από έρευνα 34 ημερών. Η έκρηξη, που στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους, αποδίδεται σε δολιοφθορά στις σωληνώσεις φυσικού αερίου με σκοπό την κλοπή χαλκού.



Πρόκειται για δύο Έλληνες και έναν Αλβανό, γνώριμους των αρχών με πλούσιο ποινικό παρελθόν. Και οι τρεις πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα (2/11), στις 12:00 το μεσημέρι.



Σε βάρος ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, με αποτέλεσμα τον θάνατο άλλων από πρόθεση, κατά συναυτουργία, για έκρηξη με τα ίδια αποτελέσματα, για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία και για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή και κατά συναυτουργία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι αποκαλύπτουν οι κάμερες

Οι ανακριτικοί υπάλληλοι ανέλυσαν βίντεο από κάμερες ασφαλείας, όπου διακρίνονται τρία άτομα να κινούνται ύποπτα γύρω από το κτήριο στην οδό Λυσικράτους πέντε ώρες πριν από την έκρηξη.

Οι δύο από αυτούς φαίνονται να μπαίνουν στο κλιμακοστάσιο, να μένουν για ελάχιστα λεπτά και στη συνέχεια να αποχωρούν όλοι μαζί βιαστικά, κρατώντας κομμάτι χαλκοσωλήνα.

Πριν από αυτό, το πόρισμα που συνέταξε το εργαστήριο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου είχε καταλήξει ότι το σημείο της διαρροής ήταν στο εσωτερικό του κτηρίου, δίπλα από τον μετρητή του ισογείου, και όχι εξωτερικά της εγκατάστασης.

Οι τρεις συλληφθέντες έχουν απασχολήσει τις αρχές δεκάδες φορές στο παρελθόν για κλοπές, ληστείες, οπλοκατοχή, ναρκωτικά και βαριές σωματικές βλάβες.

Πώς προκλήθηκε η έκρηξη

Στην εξιχνίαση προχώρησαν χθες τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, υπό την εποπτεία του εισαγγελέα. Οι τρεις κατηγορούνται ότι λίγες ώρες πριν από την τραγωδία έκλεψαν χάλκινο σωλήνα από την εγκατάσταση φυσικού αερίου του κτηρίου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την εκτίμηση των ανακριτών, οι δράστες προσπάθησαν να κόψουν τον σωλήνα με κόφτη και τον τράβηξαν, με αποτέλεσμα να ξηλωθεί και να προκληθεί ρήγμα στην εσωτερική εγκατάσταση. Η διαρροή έφτασε τις επόμενες ώρες σε πολύ υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης μέχρι τον δεύτερο όροφο, όπου διέμενε ζευγάρι ηλικιωμένων. Όταν η ηλικιωμένη γυναίκα πήγε στο μπάνιο και άναψε τον διακόπτη για να έχει φως, ο σπινθήρας προκάλεσε τη φονική έκρηξη.