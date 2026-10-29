Κλέφτες χαλκού προκάλεσαν την έκρηξη με 6 νεκρούς στην Πλάκα -Τρεις άνδρες που έχουν απασχολήσει τις αρχές 50 φορές για κλοπές, ναρκωτικά, σωματικές βλάβες - iefimerida.gr

Κλοπή χαλκού φαίνεται πως είναι η αιτία της τραγωδίας στην Πλάκα τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν σημειώθηκε έκρηξη με απολογισμό έξι νεκρούς.

Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μαζί με τους διορισμένους δικαστικούς πραγματογνώμονες, αρχικά ανέσυραν κάτω από τα ερείπια τον μετρητή και τους αγωγούς παροχής και μετά από έρευνα στα εργαστήρια του Πολυτεχνείου, εντοπίστηκε το ακριβές σημείο της διαρροής αερίου δίπλα στο μετρητή εσωτερικά του κτιρίου στο ισόγειο.

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Aπό την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού τα αρμόδια στελέχη εντόπισαν τις κινήσεις τριών υπόπτων στις 02:00 τα ξημερώματα εκείνης της νύχτας, να μπαίνουν στο κτίριο, λίγες ώρες πριν από την έκρηξη.

Έτσι, τα αρμόδια στελέχη εκτιμούν ότι οι ύποπτοι είχαν πάει στο οίκημα προκειμένου να προβούν στην κλοπή χαλκού καθώς λίγα λεπτά μετά την είσοδό τους τους είδαν να φεύγουν τρέχοντας με ένα μεγάλο κομμάτι χαλκοσωλήνα. Τα τρία πρόσωπα κατά την αφαίρεση του χαλκού προκάλεσαν ρήγμα στην εσωτερική εγκατάσταση και κατά συνέπεια διαρροή.

Ταυτοποιήθηκαν οι ύποπτοι, νέο βίντεο ντοκουμέντο από την έκρηξη

Από την έρευνα που ακολούθησε ταυτοποιήθηκαν οι ύποπτοι. Πρόκειται για έναν 55χρονο, έναν 37χρονο και έναν 34χρονο, οι οποίοι έχουν απασχολήσει τουλάχιστον… 50 φορές τις διωκτικές αρχές για κλοπές, ληστείες, όπλα, ναρκωτικά και βαριές σωματικές βλάβες. Σε βάρος τους αναμένεται να ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή και κατά συναυτουργία, θανατηφόρα έκρηξη με δόλο και εμπρησμό.

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Αναμένεται να εκδοθούν εντάλματα σύλληψής τους προκειμένου να εξελιχθούν οι αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Εν τω μεταξύ, βίντεο που μετέδωσε ο ΑΝΤ1 δείχνει τη στιγμή της έκρηξης ενώ περνάει από μπροστά ένα σχολικό μίνι λεωφορείο.

Το μαύρο βανάκι περνάει ένα-δύο δευτερόλεπτα πριν την μοιραία στιγμή, γλιτώνοντας τα χειρότερα. Αντίθετα, το αυτοκίνητο που ήταν ακριβώς πίσω του, δεν γλίτωσε τις ζημιές.