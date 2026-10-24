Πίσω από την παπουτσοθήκη έκρυβε εκατομμύρια και 92 ρολόγια -Τα ευρήματα στο σπίτι του Mr Pizza Fan, τι βρέθηκε στα γραφεία - iefimerida.gr

Ενενήντα δύο πανάκριβα ρολόγια γνωστών οίκων όπως Rolex, Patek Philippe, Zenith, Vacheron Constantin, συσκευασίες ρολογιών με τα πιστοποιητικά γνησιότητας τους, vintage αναπτήρες και χρυσά αγγλικά ρολόγια τσέπης, διαμαντένιο κολιέ, δαχτυλίδι και 3 ροζ πέτρες.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το «μαύρο» χρήμα από τη χρήση του παράνομου λογισμικού «κέρασμα» συλλεγόταν από τα αρχηγικά μέλη. Η διαχείριση των αδήλωτων μετρητών και η πορεία της παράνομης δραστηριότητας παρουσιάζονταν σε μηνιαίες συναντήσεις σε πριβέ χώρο στο Μαρούσι.

Στην έδρα της εταιρείας εντοπίστηκαν κρίσιμα ψηφιακά αρχεία σε USB stick, τα οποία άνοιγαν με κωδικό. Αυτά περιείχαν τις πραγματικές πωλήσεις των καταστημάτων franchise σε βάθος δεκαετίας, αποκαλύπτοντας την απόκρυψη του πραγματικού τζίρου.

Το εταιρικό σχήμα απέκρυπτε τους πραγματικούς δικαιούχους, καθώς το 99,99% της ελληνικής εταιρείας ανήκε σε εταιρεία με έδρα την Κύπρο. Πραγματικοί δικαιούχοι της κυπριακής εταιρείας ήταν ο βασικός κατηγορούμενος και ένας ακόμη συλληφθείς.

Εντοπίστηκε τραπεζική συναλλαγή 1,5 εκατ. ευρώ από την ελληνική εταιρεία προς την κυπριακή, ως διανομή μερίσματος. Στη συνέχεια, το μεγαλύτερο μέρος του ποσού μεταφέρθηκε σε προσωπικό λογαριασμό του βασικού κατηγορουμένου και της συζύγου του.

Αυτός ο «θησαυρός», μαζί βέβαια με το 1.175.990 ευρώ, εντοπίστηκε στο σπίτι του Mr pizza fan, που όπως έγραψε από την πρώτη στιγμή το iefimerida, είχε φροντίσει να τα κάνει αόρατα τοποθετώντας τα σε «κρυφό» δωμάτιο πίσω από το βεστιάριο που είχε σπίτι του, εκεί όπου για να μπει κανείς έπρεπε να ανοίγει μια κρυφή πόρτα που εκ πρώτης όψεως έμοιαζε με παπουτσοθήκη.

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Pizza Fan: Το παράνομο λογισμικό και το «κέρασμα»

Είναι χαρακτηριστικό πως από το συνολικό ποσό που κατασχέθηκε καταμετρήθηκαν 25.208 20ευρα, καθώς και 12.793 50 ευρα.

Πρόκειται για το «μαύρο» χρήμα που κατέληγε στα χέρια του, μέσα από τη χρήση του παράνομου λογισμικού με την επιλογή «κέρασμα». Είναι δηλαδή τα χαρτονομίσματα των πελατών που πλήρωναν με μετρητά τα οποία στην πραγματικότητα δεν δηλώνονταν ποτέ.

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Τα χρήματα αυτά μεταφέρονταν από τα αρχηγικά μέλη και αφού είχαν λάβει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, κατά τη διάρκεια συναντήσεων που πραγματοποιούσαν κάθε μήνα σε πριβέ αίθουσα εμπορικού καταστήματος στο Μαρούσι. Εκεί παρουσιαζόταν και η οικονομική πορεία του δικτύου σε συνάρτηση με την παράνομη δραστηριότητα του.

Τα ευρήματα στην έδρα της εταιρείας στα Βριλήσσια

Την ίδια ώρα, ιδιαιτέρως σημαντικά είναι και όσα εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας στην έδρα της εταιρείας στα Βριλήσσια.

Μεταξύ άλλων, σε έναν πορτοκαλί φάκελο με την ένδειξη «κεράσματα» κρατούσαν εκτυπωμένες σελίδες με τα οικονομικά δεδομένα κερασμάτων των καταστημάτων του δικτύου της Pizza Fan. Εκεί βρέθηκε και κατασχέθηκε και το ποσό των 10.600 ευρώ.

Ωστόσο διατηρούσαν τον πλήρη έλεγχο στον τζίρο τόσο γι αυτόν που δήλωναν όσο και γι αυτόν που… τσέπωναν.

Σε ένα μαύρο στικάκι, είχε δημιουργηθεί ο φάκελος που ανέγραφε «ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ FR ΣΥΜΒΑΣΗ». Μέσα σε αυτόν υπήρχαν αρχεία σε excel που άνοιγαν με συγκεκριμένο κωδικό. Εκεί ήταν γραμμένες οι πραγματικές πωλήσεις των καταστημάτων franchise σε βάθος δεκαετίας, από το 2016 μέχρι και το 2026.

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Σημαντικό εύρημα θεωρείται ακόμα ένα ψηφιακό αρχείο που εντοπίστηκε στο λογιστήριο. Σε αυτό ήταν καταγεγραμμένος ο τζίρος των καταστημάτων franchise που δηλωνόταν στην ΑΑΔΕ όμως και ο πραγματικός τζίρος που πρόκυπτε μέσω της χρήσης του παράνομου λογισμικού με την λειτουργία του «κεράσματος».

Η εταιρεία με έδρα τη Λευκωσία

Ο Mr Pizza Fan, όπως έχει ήδη γράψει το iefimerida, κατέχει ποσοστό 0,01% στην ελληνική εταιρεία ενώ το υπόλοιπο 99,99% ανήκει σε εταιρεία με έδρα την Λευκωσία Κύπρου, πραγματικοί δικαιούχοι της οποίας είναι ο ίδιος μαζί με έναν ακόμα συλληφθέντα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τραπεζική συναλλαγή ύψους περίπου 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες στις 4 Αυγούστου 2026 ο Mr Pizza Fan, ενημερώθηκε για μεταφορά ποσού 1.500.000 ευρώ, η οποία αφορούσε διανομή μερίσματος από τα έτη 2022, 2023 και 2024 από την ελληνική στην κυπριακή εταιρεία. Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε μεταφορά ύψους 1.489.850 ευρώ, με τη διαφορά να αποδίδεται σε τραπεζικά έξοδα, από λογαριασμό της ελληνικής εταιρείας προς κυπριακό τραπεζικό λογαριασμό.

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Στη συνέχεια, παρείχε τηλεφωνικά την απαιτούμενη έγκριση για την ολοκλήρωση της συναλλαγής σε υπάλληλο της τράπεζας στην Κύπρο. Από τις σχετικές τραπεζικές κινήσεις προκύπτει ότι στις 12 Αυγούστου 2026 ποσό 1.340.485 ευρώ μεταφέρθηκε από τον κυπριακό λογαριασμό σε άλλο λογαριασμό, με δικαιούχους τον ίδιο και τη σύζυγό του. Το ποσό αυτό, αντιστοιχούσε στο 90% του συνολικού μερίσματος.

