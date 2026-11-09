Pizza Fan: Νέα έκτακτη σύσκεψη των εργαζομένων σήμερα -Οι στόχοι και οι θέσεις εργασίας - iefimerida.gr

Σύσκεψη πραγματοποιούν στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, σήμερα Δευτέρα 9/11, οι εργαζόμενοι στην Pizza Fan.

Η σύσκεψη πραγματοποιείται για να αξιολογήσουν την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και να αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις τους.

Στόχος των εργαζομένων είναι η εξόφληση των δεδουλευμένων τους, η καταβολή των εργοδοτικών εισφορών και η επίλυση άλλων οικονομικών εκκρεμοτήτων προς αυτούς.

Παράλληλα, η διασφάλιση των δικαιωμάτων τους και των θέσεων εργασίας.