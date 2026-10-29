Pizza Fan: Να καταβληθούν τα δεδουλευμένα ζητούν οι εργαζόμενοι στην αλυσίδα -Σύσκεψη στο εργατικό κέντρο Αθήνας - iefimerida.gr

Μέσα στην αβεβαιότητα είναι οι 2.500 περίπου εργαζόμενοι της Pizza Fan οι οποίοι είχαν σύσκεψη στο εργατικό κέντρο Αθήνας, για την επόμενη ημέρα.

Αυτό που αποφασίστηκε, είναι να ζητήσουν να πραγματοποιηθεί μια τριμερής συνάντησης μεταξύ των εκπροσώπων τους, του υπουργείου Εργασίας, αλλά και εκπροσώπων της επιχείρησης, την προσεχή Τρίτη.

Στη σημερινή σύσκεψη που έγινε παρουσία συνδικαλιστών, αλλά και δικηγόρων των συνδικάτων, αποφασίστηκε να μην υπογράψουν τίποτα καθώς οι συμβάσεις τους είναι ενεργές, προκειμένου να μπορέσουν να διεκδικήσουν όλα τα εργασιακά και τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα.

Να σημειωθεί πως αυτό που ζητούν σε πρώτο βαθμό, είναι να πληρωθούν τους μισθούς Οκτωβρίου, κάτι που δείχνει δύσκολο καθώς οι λογαριασμοί της εταιρείας έχουν «παγώσει».

Ενα άλλο μέτρο που έχουν σκεφτεί να προχωρήσουν, είναι να πάνε σε επίσχεση εργασίας, αν δουν ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές, καθώς όπως είπαν, οι υποχρεώσεις τρέχουν και είναι πολλές.