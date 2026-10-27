Pizza Fan: Γνώριζα για τα «κεράσματα», είπε στον ανακριτή ο Αντάρας -«Είναι φορολογικά αδικήματα, δεν είμαστε εγκληματική οργάνωση» - iefimerida.gr

Σε εξέλιξη βρίσκονται από το πρωί οι μαραθώνιες απολογίες των κατηγορουμένων που φέρονται να εμπλέκονται σε κύκλωμα εκτεταμένης φοροδιαφυγής μέσω των καταστημάτων Pizza Fan.

Με ενδιαφέρον αναμένεται η ποινική μεταχείριση του ιδιοκτήτη της αλυσίδας καταστημάτων που φέρεται ως ο αρχηγός του κυκλώματος και του στενού του συνεργάτη, που φέρεται ως ο υπαρχηγός.

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Χθες, Δευτέρα, απολογήθηκαν συνολικά 10 κατηγορούμενοι, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ σε κάποιους επιβλήθηκαν και χρηματικές εγγυήσεις.

Οι ισχυρισμοί του επιχειρηματία

Το βαρύ κατηγορητήριο επιχείρησε να αντικρούσει ο επιχειρηματίας φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, Κωνσταντίνος Αντάρας.

Φέρεται να υποστήριξε πως δεν έχει συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση και πως πρόκειται για φορολογική διαφορά, την οποία, εφόσον καταλογιστεί, προτίθεται να πληρώσει.

«Αρνούμαι την κατηγορία. Όλες οι πράξεις αφορούν σε φορολογικά αδικήματα και σε καμία περίπτωση σε εγκληματική οργάνωση. Είμαι στη διάθεση των αρχών, όταν προσδιορισθεί με σαφήνεια το ύψος της τυχόν φορολογικής διαφοράς, να προβώ σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη ρύθμισή του» υποστήριξε, σύμφωνα με πληροφορίες.

Μάλιστα, φέρεται να δήλωσε ότι συναινεί στο να ικανοποιηθούν αμέσως όλες οι φορολογικές απαιτήσεις του Δημοσίου, ακόμα κι αν δεν υπάρχει αμετάκλητη απόφαση, αρκεί να αποδεσμευτούν τα περιουσιακά του στοιχεία.

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Επιπλέον, υποστήριξε ότι το δίκτυο των καταστημάτων Pizza Fan έχει έναν μεγάλο κύκλο εργασιών που δεν συνιστά εγκληματική οργάνωση.

«Είναι άδικο να χαρακτηρίζεται εγκληματική οργάνωση μια ομάδα ανθρώπων που έχουν δημιουργήσει μία επιτυχημένη επιχείρηση, η οποία προσφέρει δουλειά σε πάνω από 2.500 ανθρώπους, καταβάλλει ετησίως 36 εκατομμύρια ευρώ σε μισθοδοσίες, πληρώνει σε ΦΠΑ και φόρους 15 εκατομμύρια ευρώ, ενώ δεκάδες εκατομμύρια πηγαίνουν σε προμηθευτές», φέρεται να υποστήριξε.

«Γνώριζα ότι υπήρχε παράνομη χρήση του ''κεράσματος'' από τους καταστηματάρχες»

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επιχειρηματίας ανέφερε στον ανακριτή ότι γνώριζε για τα «κεράσματα» σε πελάτες.

Μεταξύ άλλων, υποστήριξε: «Γνώριζα ότι υπήρχε παράνομη χρήση του ''κεράσματος'' από τους καταστηματάρχες. Όμως με το κοινό κέντρο παραγγελιών μπορούσαν να ελέγχονται τα έσοδά τους, καθώς το ποσοστό που θα έπαιρνε η εταιρεία εξαρτάτο από το τι θα δήλωνε το κάθε μαγαζί».

Ομολόγησε ο «υπαρχηγός»

Παρότι ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος αρνήθηκε ότι έχουν διαπραχθεί αδικήματα με σκοπό το κέρδος, ο κατηγορούμενος ως «υπαρχηγός» φέρεται να ομολόγησε τον τρόπο δράσης τους.

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«Είχα σχετική εικόνα για τη διαδικασία του ''κεράσματος'', ήμουν αντίθετος και το είχα δηλώσει», φέρεται να υποστήριξε κατά την απολογία του.