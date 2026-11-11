«Ανάσα» στα καταστήματα της Pizza Fan: «Ήμασταν σε απόγνωση, χάσαμε άπειρα χρήματα, περάσαμε 20 μέρες αγωνίας» λένε εργαζόμενοι και ιδιοκτήτες - iefimerida.gr

Ξανάνοιξαν τα καταστήματα της Pizza Fan, έπειτα από περίπου τρεις εβδομάδες αναστολής λειτουργίας, στον απόηχο των αποκαλύψεων για την υπόθεση φοροδιαφυγής που είχε προκαλέσει αναστάτωση στο δίκτυο της γνωστής αλυσίδας.

Η επαναλειτουργία αποτελεί σημαντική ανάσα τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων franchise, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με σοβαρές οικονομικές απώλειες και μεγάλη αβεβαιότητα για το επαγγελματικό τους μέλλον.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένοι franchisees κάνουν λόγο για ζημιές δεκάδων χιλιάδων ευρώ, ενώ αναμένουν εξελίξεις σχετικά με ενδεχόμενες αποζημιώσεις από τη μητρική εταιρεία.

Στο κατάστημα της Pizza Fan στην Καλλιθέα, ο ιδιοκτήτης franchise, κ. Γιώργος, περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές που πέρασαν ο ίδιος και οι εργαζόμενοί του, εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία για την επιστροφή στην κανονικότητα.

«Ήμασταν σε απόγνωση και εμείς και οι εργαζόμενοι. Τώρα έχουμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι όλα θα πάνε καλά και θα επανέλθουμε άμεσα σε μια κανονικότητα. Περάσαμε πολύ δύσκολες στιγμές. Όλοι πιεστήκαμε πάρα πολύ. Η ζημιά που έχει προκύψει είναι τεράστια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως εξήγησε, κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας οι ιδιοκτήτες κλήθηκαν να καλύψουν σημαντικές υποχρεώσεις από την τσέπη τους, καθώς δεν υπήρχαν έσοδα από τα καταστήματα.

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν η αβεβαιότητα. Όλο τον Οκτώβριο έχουν χαθεί άπειρα χρήματα, έχουμε πετάξει πρώτες ύλες, πληρώσαμε το προσωπικό από την τσέπη μας, γιατί δεν είχαμε είσπραξη. Τις εισφορές στο κράτος τις έχουμε πληρώσει, όλα» σημείωσε, αποκαλύπτοντας ότι υπήρχε ακόμη και ο φόβος να μην ανοίξει ξανά το κατάστημα.﻿

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος ευχαρίστησε τους πελάτες για τη στήριξή τους, αλλά κυρίως τους εργαζόμενους που παρέμειναν στο πλευρό των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της κρίσης. Όπως ανέφερε, στο δικό του κατάστημα οι μισθοί του Οκτωβρίου καταβλήθηκαν κανονικά, ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι η επιστροφή της πελατείας θα επιτρέψει την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας και τον Νοέμβριο.

Το «κέρασμα» αφαιρέθηκε από το σύστημα

Αναφερόμενος στην επιλογή «κέρασμα», που είχε βρεθεί στο επίκεντρο της υπόθεσης, ο ιδιοκτήτης υποστήριξε ότι δεν ήταν υποχρεωτική για τους εργαζόμενους και ότι πλέον έχει αφαιρεθεί πλήρως από το σύστημα.

«Ο γενικός κανόνας είναι ότι για να δώσουμε μια παραγγελία, το σύστημα δεν μας άφηνε να μην κόψουμε απόδειξη. Σε σπάνιες περιπτώσεις εμφανιζόταν αυτό το ''κέρασμα'', αλλά δεν ήταν υποχρεωτικό να το πατήσει κανένας. Το έχουν εξαφανίσει τελείως από το σύστημα», δήλωσε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ό,τι αφορά τις τιμές, διευκρίνισε ότι παραμένουν ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα, με ορισμένες προσαρμογές σε προσφορές που δεν ήταν οικονομικά συμφέρουσες.

«Πέσαμε από τα σύννεφα, έχουμε οικογένειες», λέει εργαζόμενη στην Pizza Fan

Τις δύσκολες ημέρες που προηγήθηκαν της επαναλειτουργίας περιέγραψε και η Νικολέτα, εργαζόμενη στην Pizza Fan τα τελευταία δύο χρόνια.

Όπως ανέφερε, η αιφνιδιαστική αναστολή λειτουργίας στις 22 Οκτωβρίου προκάλεσε σοκ στο προσωπικό, καθώς οι εργαζόμενοι δεν είχαν προηγούμενη ενημέρωση για το τι επρόκειτο να συμβεί.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πέσαμε από τα σύννεφα. Εγώ είχα έρθει για προετοιμασία και απλά φύγαμε. Μας λένε "φεύγετε" και χωρίς να ξέρουμε το γιατί. Μετά το μάθαμε. Δεν είχαμε ενημέρωση και, από τη στιγμή που δεν ξέραμε τι γίνεται, σκέφτεσαι πολλά, όπως και το αν θα χρειαστεί να βρεις άλλη δουλειά», ανέφερε.

Η ίδια τόνισε ότι οι περίπου 23 ημέρες που παρέμειναν κλειστά τα καταστήματα ήταν ιδιαίτερα δύσκολες για το προσωπικό, καθώς πίσω από κάθε εργαζόμενο υπάρχουν οικογένειες και οικονομικές υποχρεώσεις.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πρόκειται για μια σταθερή εργασία και ήταν πάρα πολύ δύσκολες αυτές οι είκοσι τρεις μέρες που ήμασταν κλειστά. Πίσω μας έχουμε οικογένειες και εμείς, όλο το προσωπικό, όχι μόνο εγώ. Δεν είναι εύκολο», σημείωσε.

Για την επιστροφή στην εργασία της, δεν έκρυψε τη χαρά και τη συγκίνησή της: «Ήταν υπέροχο, υπέροχο. Έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση με τα αφεντικά μας και μας ενημέρωσαν ότι ξεκινάμε. Εννοείται ότι χαρήκαμε πάρα πάρα πολύ, και είμαστε εδώ».