Pizza Fan: Ερευνα στην ΑΑΔΕ, με εντολή Πιτσιλή, για εμπλοκή υπαλλήλων που φέρονται να προειδοποίησαν για τους ελέγχους - iefimerida.gr

Επίσημο αίτημα στην Ελληνική Αστυνομία απέστειλε η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ, κατόπιν εντολής του Γιώργου Πιτσιλή.

Η υπηρεσία ζητά να ενημερωθεί εάν από τις αστυνομικές έρευνες προκύπτουν στοιχεία ενοχής για υπαλλήλους της ΑΑΔΕ, οι οποίοι κατηγορούνται ότι ενημέρωσαν ιδιοκτήτες γνωστής επιχείρησης εστίασης, που κατηγορούνται για φοροδιαφυγή, προκειμένου να προετοιμαστούν για τον έλεγχο.

Σύμφωνα με το Mega το κύκλωμα της Pizza Fan διέθετε πληροφοριοδότη μέσα σε οικονομικές υπηρεσίες. Η δράση του δικτύου ήρθε στο φως όταν ένας πρώην υπάλληλος αποφάσισε να συνεργαστεί και να προσφέρει κρίσιμα στοιχεία στις διωκτικές αρχές.