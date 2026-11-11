Pizza Fan: Επαναλειτουργούν σήμερα 107 καταστήματα -Επιστρέφουν στη δουλειά τους 2.000 εργαζόμενοι - iefimerida.gr

Σε κανονική λειτουργία επανέρχονται σήμερα τα 107 από τα 109 καταστήματα της Pizza Fan, έπειτα από 21 ημέρες αναστολής της δραστηριότητάς τους μετά τη μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής και τη σύλληψη 126 ατόμων.

Περίπου 2.000 εργαζόμενοι επιστρέφουν στις θέσεις τους, με βασική προτεραιότητα την αποκατάσταση της πλήρους απασχόλησης για το σύνολο του προσωπικού.

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Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα 107 καταστήματα σε όλη τη χώρα θα ανοίξουν ξανά σήμερα στη 1 το μεσημέρι, με την εξυπηρέτηση των πελατών, τις παραγγελίες και τις διανομές να πραγματοποιούνται κανονικά.

Οι καταναλωτές θα μπορούν να παραγγέλνουν μέσω όλων των διαθέσιμων καναλιών, όπως ίσχυε και πριν από την αναστολή λειτουργίας: από την επίσημη ιστοσελίδα της Pizza Fan, την εφαρμογή της εταιρείας, τηλεφωνικά, αλλά και μέσω των συνεργαζόμενων πλατφορμών διανομής.

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Γιατί δεν ανοίγουν δύο καταστήματα

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από την επαναλειτουργία των καταστημάτων της γνωστής αλυσίδας εξαιρούνται δύο, λόγω απόφασης των ιδιοκτητών τους. Με βάση το ίδιο ρεπορτάζ οι σχετικές αποφάσεις συνδέονται με προσωπικούς λόγους, μεταξύ των οποίων και η συνταξιοδότηση.

Για τους εργαζομένους των δύο καταστημάτων προβλέπεται προσωρινή απορρόφηση από τη μητρική εταιρεία, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της απασχόλησής τους.

Στο επίκεντρο η πλήρης απασχόληση

Όπως σημειώνει η δημόσια τηλεόραση, με την επαναλειτουργία του δικτύου των καταστημάτων της Pizza Fan, βασικός στόχος της εταιρείας είναι η επιστροφή όλων των εργαζομένων σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

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Η συγκεκριμένη κατεύθυνση φέρεται να συνδέεται και με την ανάγκη αποσαφήνισης του εργασιακού καθεστώτος και αντιμετώπισης φαινομένων υποδηλωμένης εργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι εργαζόμενοι κατήγγειλαν ότι ενω απασχολούνταν με πλήρες ωράριο, δηλώνονταν ως μερικώς απασχολούμενοι, και μέρος των αποδοχών τους καταβαλλόταν εκτός τραπεζικού συστήματος.