Pizza Fan: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι πέντε συλληφθέντες - iefimerida.gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία λήψης απολογιών στην υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής μέσω των καταστημάτων Pizza Fan.

Έως τώρα έχουν απολογηθεί πέντε κατηγορούμενοι. Πρόκειται για τρεις λογιστές, έναν προγραμματιστή και έναν ιδιοκτήτη καταστήματος franchise.

Όλοι τους αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, κατά περίπτωση, εμφάνιση σε Αστυνομικό Τμήμα και εγγύηση 5.000 ευρώ.

Θα ακολουθήσουν οι απολογίες άλλων πέντε κατηγορουμένων. Αύριο θα απολογηθούν οι υπόλοιποι δεκατρείς κατηγορούμενοι. Μεταξύ αυτών και ο φερόμενος «εγκέφαλος» της οργάνωσης, ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας, Κωνσταντίνος Αντάρας.