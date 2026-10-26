 Pizza Fan: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι πέντε συλληφθέντες - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι πέντε συλληφθέντες

Pizza Fan: Στην Ευελπίδων οδηγούνται για να απολογηθούν οι πρώτοι 10 συλληφθέντες
Pizza Fan: Στην Ευελπίδων οδηγούνται για να απολογηθούν οι πρώτοι 10 συλληφθέντες
ΛΙΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Λία Κοντοπούλου

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία λήψης απολογιών στην υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής μέσω των καταστημάτων Pizza Fan.

Έως τώρα έχουν απολογηθεί πέντε κατηγορούμενοι. Πρόκειται για τρεις λογιστές, έναν προγραμματιστή και έναν ιδιοκτήτη καταστήματος franchise.

Όλοι τους αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, κατά περίπτωση, εμφάνιση σε Αστυνομικό Τμήμα και εγγύηση 5.000 ευρώ.

Θα ακολουθήσουν οι απολογίες άλλων πέντε κατηγορουμένων. Αύριο θα απολογηθούν οι υπόλοιποι δεκατρείς κατηγορούμενοι. Μεταξύ αυτών και ο φερόμενος «εγκέφαλος» της οργάνωσης, ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας, Κωνσταντίνος Αντάρας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ PIZZA FAN προφυλάκιση

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ