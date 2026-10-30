Pizza Fan: Διαπραγματεύσεις για αποδέσμευση λογαριασμών και άνοιγμα των καταστημάτων - iefimerida.gr

Με στόχο να βρεθεί τρόπος επαναλειτουργίας των καταστημάτων της αλυσίδας Pizza Fan ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαρ. Βουρλιώτης βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με διευθυντικά στελέχη της εταιρείας, ώστε να αποδεσμευτούν λογαριασμοί που έχουν να κάνουν με τα λειτουργικά έξοδα, προμηθευτές κ.ά.

Ήδη από την αρχική εντολή για δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων είχαν εξαιρεθεί οι λογαριασμοί μισθοδοσίας των περίπου 2.500 εργαζομένων στην αλυσίδα καταστημάτων Pizza Fan, προκειμένου να διασφαλιστούν οι αποδοχές τους και οι ενδεχόμενες μελλοντικές απαιτήσεις τους.

To μήνυμα της Αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος πριν την αποδέσμευση των λογαριασμών

Όμως, ενόψει της προσπάθειας επαναλειτουργίας των καταστημάτων διευθυντικά στελέχη της Pizza Fan βρίσκονται σε επικοινωνία με τον κ. Βουρλιώτη σε μια προσπάθεια να αποδεσμευτούν τραπεζικοί λογαριασμοί που έχουν να κάνουν με άλλα λειτουργικά έξοδα, όπως προμήθεια πρώτων υλών, ενοίκια, λογαριασμοί, υπηρεσίες διανομής κ.ά.

Αρμόδιες πηγές σημειώνουν ότι πριν από την οποία αποδέσμευση, η Αρχή θα κάνει εξονυχιστικό έλεγχο προκειμένου να ελέγξει λεπτομερώς τις οικονομικές υποχρεώσεις που έχει η εταιρεία, το ύψος της μισθοδοσίας του προσωπικού, το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών που πρέπει να καταβάλλονται, τα ανεξόφλητα τιμολόγια προμηθευτών, οι πάγιες λειτουργικές ανάγκες των καταστημάτων, τα αναμενόμενα εισοδήματα από τις πωλήσεις κ.λπ.