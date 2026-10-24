Pizza Fan: Νέος διάλογος εμπλεκομένων για τις εισπράξεις χωρίς αποδείξεις -«Κάθε μέρα 500 ευρώ αχτύπητα» - iefimerida.gr

Αποκαλυπτικές είναι οι τηλεφωνικές συνομιλίες μελών της οργάνωσης που κατηγορείται ότι δεν απέδιδε τον ΦΠΑ μέσω καταστημάτων Pizza Fan.

Σε μία από αυτές, μέλος της οργάνωσης ενημερώνει συνομιλητή του για τα ποσά που, σύμφωνα με όσα αναφέρει, δεν καταγράφονταν στις αποδείξεις του καταστήματος στη Βόρεια Ελλάδα.



Όπως εξηγεί, ένα πρόβλημα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο είχε ως αποτέλεσμα οι πελάτες να πληρώνουν με μετρητά, χωρίς να εκδίδονται οι αντίστοιχες αποδείξεις.

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Μάλιστα, αναφέρει ότι τα ποσά αυτά ανέρχονταν καθημερινά σε περίπου 500 ευρώ, ενώ για διάστημα περίπου μίας εβδομάδας έφταναν ακόμη και τα 1.100 έως 1.500 ευρώ.

Ο διάλογος δύο εμπλεκομένων στην υπόθεση της Pizza Fan

Μέλος Α: Θα τρομάξεις να ξέρεις για Αύγουστο, έτσι

Μέλος Β: Τι εννοείς;

Μέλος Α: Με τα εκτός

Μέλος Β: Γιατί έχεις πολύ αχτύπητο;

Μέλος Α: Κάθε μέρα σταθερά υπάρχει ένα πεντακοσάρικο κάθε μέρα. Και για καμιά βδομάδα βάραγα κάτι 1.100-1.500.

Κάθε μέρα σταθερά υπάρχει ένα πεντακοσάρικο κάθε μέρα. Και για καμιά βδομάδα βάραγα κάτι 1.100-1.500. Μέλος Β: Τι λες ρε; Πως έτσι; Μπράβο.

Μέλος Α: Είχα θέμα με το τέτοιο ρε, με το ιντερνέτ.

Μέλος Β: Και δε βγαίναν οι αποδείξεις;

Μέλος Α: Όχι δε, δε δούλευε το POS του μαγαζιού.

Μέλος Β: Α και πλήρωναν όλοι με μετρητά.

Μέλος Α: Και τους έλεγα ελατέ εδώ, μετρητά. Τους έδινα και μια σακούλα δώρο.

Μέλος Β: Τι (ακατάληπτη λέξη) είσαι ρε.

Τι (ακατάληπτη λέξη) είσαι ρε. Μέλος Α: Τους έδινα και μια σακούλα δώρο και ξέρεις μάζευα.

Μέλος Β: Ε τον π...

Μέλος Α: Τι να κάνω ρε μαλ..., έπρεπε να πληρώσω, πρέπει να πληρώσω 5.000 του Γιώργου εκτός.

Μέλος Β: Της πουτ... γίνεται, αυτός ο Γιώργος μας έχει καβαλήσει το καλάμι.

Μέλος Α: Μας έχει γαμ..., δε μπορείς να, μας έχει γαμ...

«Μέχρι 40 ευρώ απόδειξη μπορεί να βγει κέρασμα, αλλιώς δεν το βγάζουμε»

Ένα ολόκληρο σύστημα με «κεράσματα» είχαν στήσει οι εμπλεκόμενοι, όπως φαίνεται και από άλλους διαλόγους που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.



Στους καταγεγραμμένους διαλόγους, ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας ζητά ενημέρωση για την εξέλιξη της συγκεκριμένης λειτουργίας, με τον κατηγορούμενο συνομιλητή του να εξηγεί τις παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στα κριτήρια λειτουργίας του συστήματος.



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Η συζήτηση επικεντρώνεται στους περιορισμούς ως προς τη συχνότητα εμφάνισης ενός «κεράσματος» στον ίδιο πελάτη, στο ανώτατο όριο των 40 ευρώ, καθώς και στην παρακολούθηση των αποτελεσμάτων μετά τις τροποποιήσεις.

Ενδεικτικός είναι ο διάλογος που ακολουθεί:

Ιδιοκτήτης: Να σε ρωτήσω κάτι. Έκανες κάτι με τα κεράσματα (ακατάληπτη λέξη) και αν έχει μέλλον αυτό το πράγμα.

Κατηγορούμενος: Το έφτιαξα όπως είπες μίλησα με τον (όνομα) μάξιμουμ δύο (2) το μήνα, ο καθένας το ντελίβερι, αυτό.

Ιδιοκτήτης: Α, αυτό δηλαδή δεν το είχε πριν;

Κατηγορούμενος: Όχι, όχι αρχικά φαντάσου πιο παλιά το είχαμε μία (1) φορά στις εξήντα (60) μέρες.

Ιδιοκτήτης: Ναι.

Κατηγορούμενος: Το είχαμε πάει μία (1) φορά στις τριάντα (30). Και τώρα την τελευταία φορά που μιλήσαμε μου λες να μη πάει πάνω από δύο (2) φορές το μήνα. Οπότε το βάλατε μία (1) φορά στις δεκαπέντε (15) να μπορείτε να το κάνουνε. Κάθε δεκαπέντε max δυο φορές..

Ιδιοκτήτης: Να κάνει δεύτερη φορά δηλαδή;

Κατηγορούμενος: Στο μήνα, μέχρι δεύτερη φορά.

Ιδιοκτήτης: Μία (1), μία (1), α στο καπάκι. Κάθε, μετά από δεκαπέντε (15) μέρες.

Κατηγορούμενος: Αυτό κοιτάει κάθε μέρα. Χτυπάει προοδευτικά κατάλαβες.

Ιδιοκτήτης: Ξαναδίνει, να μη του ξαναδίνει μετά από δεκαπέντε (15);

Κατηγορούμενος: Σωστά, έτσι ακριβώς. Μόνο μετά από ακριβώς δεκαπέντε (15) μέρες θα μπορέσει να του ξαναδώσει. Από δεκαπέντε (15) και πάνω τον αφήνει να ξαναδώσει.

Ιδιοκτήτης: Ναι ελπίζω να μη φωνάξουνε, εντάξει.

Κατηγορούμενος: Μου είπε και ο (όνομα), τον ενημέρωσα και το (όνομα) χτες τον πήρα τηλέφωνο, ότι αυτό είναι, το μόνο κριτήριο που μπορούμε να πειράξουμε, όλα τα άλλα δεν πειράζονται ουσιαστικά.

Ιδιοκτήτης: Ναι.

Κατηγορούμενος: Είδαμε και αυτά που είπαμε ότι υπάρχουν ανοιχτά τέικ (TAKE) το ξέρουνε και οι ίδιοι αν θέλουν να τα χρησιμοποιήσουνε ή όχι. Τώρα αξία παραγγελίας και τα λοιπά είπαμε δεν τα πειράζουμε αυτά, έχουμε ένα (1) όριο των σαράντα (40) ευρώ. Ότι μέχρι σαράντα (40) ευρώ απόδειξη μπορεί να βγει κέρασμα αλλιώς δεν το βγάζουμε για κέρασμα. Ο (όνομα) μου λέει όχι αυτά δεν τα πειράζουμε μου λέει όλα τα φιξ (FIX) που έχουμε μου λέει τα αφήνουμε όπως είναι. Οπότε τους ρίξαμε αυτό μάξιμουμ δηλαδή θα μπορούνε κάθε δεκαπέντε (15) μέρες μίνιμουμ να μπορούν να κάνουνε ένα (1) κέρασμα στον ίδιο πελάτη ντελίβερι (DELIVERY). Θα το παρακολουθώ εγώ τώρα από εδώ και πέρα δηλαδή από χτες που το αλλάξαμε να δω πόση αλλαγή θα αρχίσει να δημιουργείται. Έχω σημειώσει εγώ την μέρα και θα το ξανακοιτάμε μετά να δούμε τι αλλαγές βγήκανε.

Ιδιοκτήτης: Εντάξει έγινε αγόρι μου.

«Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν κόβει και πολύ το μυαλό, μη νομίζεις»

Σε άλλη τηλεφωνική συνομιλία, ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας ενημερώνει έτερο κατηγορούμενο ότι έχουν τροποποιηθεί τα κριτήρια εμφάνισης της ένδειξης «κέρασμα» στο σύστημα. Παράλληλα, τον προτρέπει να επικοινωνήσει με τους υπεύθυνους των καταστημάτων, προκειμένου να διερευνήσει τους λόγους για τους οποίους δεν χρησιμοποιούν την επιλογή.

Ιδιοκτήτης: Να σου πω κάτι, υπάρχουνε κάποια μαγαζιά, δεν ξέρω αν σου έδωσα τη λίστα, κάποια μαγαζιά που έχουνε περιθώριο να κόψουνε, να να να κάνουνε κέρασμα στο τέικ (TAKE)

Κατηγορούμενος: Μάλιστα

Ιδιοκτήτης: Και δεν το χρησιμοποιούν

Κατηγορούμενος: Όχι δεν την έχω τη λίστα

Ιδιοκτήτης: Ένα (1), καταρχήν για δική σου ενημέρωση και μόνο,

Κατηγορούμενος: Ναι

Ιδιοκτήτης: Δε χρειάζεται να συζητηθεί πουθενά, έχω, έχουμε αυξήσει τα κριτήρια

Κατηγορούμενος: Οκέι (ΟΚ)

Ιδιοκτήτης: Δηλαδή, θα υπάρξουνε στα κριτήρια του ντελίβερι (DELIVERY), θα υπάρξουνε

Κατηγορούμενος: Χμ

Ιδιοκτήτης: Ένα ποσοστό που θα αυξηθεί τώρα, το οποίο θα είναι ψιλόγενναίο

Κατηγορούμενος: Χμ

Ιδιοκτήτης: Μειώσαμε δηλαδή τη συχνότητα, θα αυξηθεί αυτό. Στο τέικ (TAKE) όμως, διαπιστώσαμε στο ψάξιμο που έκανα

Κατηγορούμενος: Χμ

Ιδιοκτήτης: Ότι πολλοί δεν το

Κατηγορούμενος: Χρησιμοποιούνε

Ιδιοκτήτης: Δεν το χρησιμοποιούνε. Και θέλω να καταλάβω, το ξέρουνε και δεν το χρησιμοποιούνε ή δεν το έχουν καταλάβει; Και ξέρεις γιατί το άλλο γίνεται από μόνο του, ενώ αυτό πρέπει να το επιλέξει και

Κατηγορούμενος: Όχι

Ιδιοκτήτης: Εφόσον έχει κάρτα δεν τον αφήσει να το επιλέξει, εφόσον όμως είναι ελεύθερο, τον αφήσει. Το έχουν καταλάβει; Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν κόβει και πολύ το μυαλό, μη νομίζεις

Κατηγορούμενος: Ναι εε, ωραία να το δω, να δω λιγάκι τα καταστήματα. Δεν την έχω εγώ, δεν την έχω τη λίστα

Ιδιοκτήτης: Καταρχήν τη λίστα θα στη δώσω εγώ αν δεν την έχεις. Νόμιζα ότι στην έχω δώσει

Κατηγορούμενος: Όχι όχι δεν την έχω

Ιδιοκτήτης: Εντάξει εντάξει θα στη θα στη δώσω θα στη δώσω. Εεε θέλω να τους μιλήσεις να τους πεις, «δηλαδή, το ξέρεις αυτό;», μπορεί να σου πει ο άλλος «όχι δεν το ‘ξερα». Μπορεί να σου πει «το ξέρω και δε θέλω», άμα δε θες, δεν πειράζει. Κατάλαβες;

Κατηγορούμενος: Οκέι (ΟΚ)

Ιδιοκτήτης: Δεν έχω κανένα πρόβλημα δηλαδή εγώ

Κατηγορούμενος: Σώνει και καλά

Ιδιοκτήτης: Είναι επιλογή του, έτσι

Κατηγορούμενος: Χμ

Ιδιοκτήτης: Γιατί μπορεί να σου πει ότι δεν εμπιστεύομαι τις βάρδιες που έχω, έτσι; Οπότε δεν έχω καμία διάθεση να εμπλακώ

Κατηγορούμενος: Χμ

Ιδιοκτήτης: Εγώ τι θέλω, θέλω να ξέρω ότι είναι εις γνώση

Κατηγορούμενος: Ότι γνωρίζουν ότι έχουν αυτή τη δυνατότητα

Ιδιοκτήτης: Ότι γνωρίζουν ότι έχουν περιθώριο, το ξέρεις; Πόσο; Τόσο. Θα σου πω και πόσο

Κατηγορούμενος: Χμ

Ιδιοκτήτης: Έτσι; Το πόσο είναι βέβαια σχετικό αλλάζει παραμετρικά, αλλάζει. Αν εμφανιστούνε κόσμος με πιστωτική, ναι, αλλάζει έτσι;

Κατηγορούμενος: Ε βέβαια

Ιδιοκτήτης: Αλλά εμείς βλέπουμε το στατιστικό που βγαίνει

Κατηγορούμενος: Χμ

Ιδιοκτήτης: Εμείς βλέπουμε ποιες είναι αυτές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Τώρα αν ο άλλος δε θέλει να το κάνει, ή δε μπορεί γιατί δεν ξέρει, δεν έχει εμπιστοσύνη στον κόσμο του. Εσύ έχεις αντίστοιχη περίπτωση στα δικά σου μαγαζιά;

Κατηγορούμενος: Όχι εμένα είναι μια χαρά. Και να σου πω την αλήθεια, όπως το κάνουν πάρα πολύ σέιβ (save) πάρα πολλά καταστήματα, τι κάνουνε; Δεν, δεν την, δεν πατάνε καθόλου κέρασμα και τον αφήνουνε στο κλείσιμο και κλείνει μόνο του, και χάνεται. Που είναι το ίδιο πράμα έτσι;

Ιδιοκτητής: Ναι αλλά ας πούμε γι’ αυτό τώρα αυτά είναι καλό είναι

Κατηγορούμενος: Αν έρθει κάποιος μέσα εκείνη τη στιγμή και μου πει και πει δηλαδή την ώρα που δίνεις τα πράγματα μπορεί να πατήσεις το κουμπάκι και να τελειώσει. Αν έρθει μετά από πέντε λεπτά «α δε μου την έστειλες» «ω πω πω για να δω, να παρ’ τηνα». Μ’ αυτή τη λογική

Ιδιοκτήτης: Σωστός. Εντάξει, το τηλεφώνημα, τα τηλέφωνα δεν είναι τόσο

Κατηγορούμενος: Ναι ναι ναι. Εντάξει στο είπα έτσι να το καταλάβουμε. Θα τα πούμε από κοντά καλύτερα, γιατί έχω και εγώ κι άλλα πραματάκια να σας πω, αλλά υπολόγιζα να τα πούμε και από κοντά

Ιδιοκτήτης: Εντάξει έγινε έγινε. Και εγώ τώρα θα σου δώσω αύριο τη λίστα

Έκρυβαν λεφτά σε χάρτινα σακουλάκια της Pizza Fan

Υπενθυμίζεται ότι φωτογραφίες-ντοκουμέντα από τα ευρήματα στο σπίτι του αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης που κατηγορείται ότι μέσω καταστημάτων Pizza Fan δεν απέδιδε ΦΠΑ εκατομμυρίων, έφερε στο φως της δημοσιότητας το iefimerida.

Όπως φαίνεται από τα ντοκουμέντα, πρόσωπο που φέρεται να είναι αρχηγικό μέλος είχε τοποθετημένα τα χρήματα σε σακουλάκια με το λογότυπο της εταιρείας.

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Φωτογραφία: iefimerida.gr

Φωτογραφία: iefimerida.gr

Πώς δρούσε η οργάνωση

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ, η οργάνωση φέρεται να είχε αξιοποιήσει ειδικό λογισμικό, μέσω του οποίου παρεχόταν σε καταστήματα του δικτύου η δυνατότητα να ολοκληρώνουν παραγγελίες χωρίς να εκδίδουν τις προβλεπόμενες αποδείξεις.

Ειδικότερα, οι παραγγελίες των πελατών καταχωρίζονταν στο κεντρικό σύστημα παραγγελιοληψίας και προωθούνταν στα αντίστοιχα καταστήματα προς εκτέλεση. Κατά την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας, το σύστημα παρείχε στον υπάλληλο τη δυνατότητα έκδοσης απόδειξης για πληρωμή με μετρητά ή κάρτα, καθώς και ακύρωσης της παραγγελίας.

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Ωστόσο, για συγκεκριμένες παραγγελίες που επιλέγονταν μέσω ειδικού αλγορίθμου, εμφανιζόταν πρόσθετη λειτουργία με την ονομασία «κέρασμα», μέσω της οποίας μπορούσε να ολοκληρωθεί η συναλλαγή χωρίς την έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού παραστατικού.

Παράλληλα, οι παραγγελίες για τις οποίες δεν εκδιδόταν απόδειξη εξακολουθούσαν να καταγράφονται στο κεντρικό σύστημα, επιτρέποντας στα μέλη της οργάνωσης να παρακολουθούν τα πραγματικά έσοδα των καταστημάτων και να υπολογίζουν τα ποσά που αποκρύπτονταν από τις φορολογικές Αρχές.

Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με την έρευνα, αποκρυπτόταν μέρος του πραγματικού κύκλου εργασιών των εμπλεκόμενων καταστημάτων, με αποτέλεσμα τη μη απόδοση των αναλογούντων φόρων.

Μάλιστα, με μέριμνα των αρχηγικών μελών της οργάνωσης, τα παράνομα έσοδα μεταφέρονταν σε μετρητά, υπό τη λήψη κατάλληλων μέτρων ασφαλείας, και παραδίδονταν κατά τη διάρκεια μηνιαίων συναντήσεων με τη συμμετοχή μελών της οργάνωσης, σε συγκεκριμένη αίθουσα εμπορικού κέντρου, όπου παράλληλα παρουσιαζόταν και παρακολουθούνταν η οικονομική πορεία του δικτύου σε συνάρτηση με την παράνομη δραστηριότητα της οργάνωσης.