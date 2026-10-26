Pizza Fan: Ο Αντάρας εμφανίζεται πρόθυμος να πληρώσει τον φόρο που αναλογεί στην επιχείρηση -Τι υποστηρίζει ο δικηγόρος του - iefimerida.gr

Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί την Τρίτη ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan, Κωνσταντίνος Αντάρας, προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση της φοροδιαφυγής.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στην απολογία του θα δηλώσει ότι είναι πρόθυμος να πληρώσει τον φόρο που αναλογεί τόσο στον ίδιο όσο και στην επιχείρηση, ενώ θα υποστηρίξει ότι οι υπόλοιπες κατηγορίες που του αποδίδονται δεν ευσταθούν.

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Στον Alpha μίλησε ο δικηγόρος του Κωνσταντίνου Αντάρα, Μιχάλης Μαρκουλάκος, τονίζοντας ότι μέλημα του εντολέα του είναι να υποβληθούν οι όποιες τροποποιητικές δηλώσεις που θα προκύψουν από σχετικό φορολογικό έλεγχο, τόσο από την κύρια εταιρεία όσο και από τα καταστήματα franchise, ώστε να αποδεσμευθούν οι τραπεζικοί του λογαριασμοί και να υπάρξει επαναφορά στην κανονικότητα αναφορικά με τη λειτουργία της εταιρείας.

Τι αναμένεται να πει για το ένα εκατ. ευρώ που βρέθηκε σε κρύπτη του σπιτιού του - Αρνείται τις κατηγορίες περί εκβιασμού

Σχετικά με το ένα εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά που βρέθηκε σε κρύπτη του σπιτιού του, έπειτα από έρευνα της Αστυνομίας, ο Κ. Αντάρας αναμένεται να υποστηρίξει ότι προέκυψε από την 30ετή επιχειρηματική του δραστηριότητα και ότι το λογιστικό του ταμείου της επιχείρησης δικαιολογεί το συγκεκριμένο ποσό, το οποίο θα υποστηρίξει ότι έχει λάβει σαν παρακαταθήκη.

Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan αναμένεται να αρνηθεί τις κατηγορίες περί εκβιασμού, ενώ απορρίπτει όσα αναφέρονται στη δικογραφία περί συναντήσεων με τους καταστηματάρχες των franchise για να του αποδίδονται τα «μαύρα» χρήματα σε τακτικά διαστήματα.

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«Ήταν συναντήσεις που γίνονταν σε γνωστά ξενοδοχεία για να τίθενται οι στόχοι και να γίνεται ενημέρωση αναφορικά με την πορεία της επιχείρησης», είπε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος του.

Τέλος, ο ίδιος μετέφερε ότι ο Κωνσταντίνος Αντάρας ενδιαφέρεται τόσο για το μέλλον της αλυσίδας όσο και για την αποκατάσταση των περίπου 2.500 συνολικά εργαζομένων της.