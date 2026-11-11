Άνοιξε ξανά η Pizza Fan μετά το 20ήμερο λουκέτο -Έπιασαν δουλειά οι εργαζόμενοι [εικόνες] - iefimerida.gr

Τα 107 καταστήματα της Pizza Fan επέστρεψαν σε πλήρη λειτουργία σήμερα, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026, προς μεγάλη ανακούφιση των 2.500 εργαζομένων της.

Η αλυσίδα άνοιξε ξανά τις πόρτες της από τη 1:00 το μεσημέρι, έπειτα από περίπου 20 ημέρες αναγκαστικού «λουκέτου», μετά το σκάνδαλο φοροδιαφυγής.

Άνοιξε ξανά η Pizza Fan μετά το 20ημερο λουκέτο - (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)

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Άνοιξε ξανά η Pizza Fan μετά το 20ημερο λουκέτο - (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)

Άνοιξε ξανά η Pizza Fan μετά το 20ημερο λουκέτο - (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)

Η λειτουργία της εταιρείας είχε παγώσει προσωρινά λόγω δικαστικών περιπετειών και της δέσμευσης των τραπεζικών της λογαριασμών.

Τα καταστήματα παρέμεναν κλειστά από τις 22 Οκτωβρίου, όταν πραγματοποιήθηκε αστυνομική έφοδος και αποκαλύφθηκε η πολύκροτη υπόθεση φοροδιαφυγής με τον ιδιοκτήτη της εταιρείας και άλλα 22 άτομα.

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Η επαναλειτουργία κατέστη δυνατή αμέσως μετά την αποδέσμευση δύο βασικών τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας. Αυτό επιτρέπει στην Pizza Fan να πληρώσει τους μισθούς, να προμηθευτεί πρώτες ύλες και να παραμείνει βιώσιμη, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο για τη διαπραγμάτευση με υποψήφιους επενδυτές.



Άνοιξε ξανά η Pizza Fan μετά το 20ημερο λουκέτο - INTIME NEWS / ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Άνοιξε ξανά η Pizza Fan μετά το 20ημερο λουκέτο - (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)

Άνοιξε ξανά η Pizza Fan μετά το 20ημερο λουκέτο - (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)

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Η εταιρεία ευχαριστεί τους πελάτες της για τα μηνύματα στήριξης που έλαβε, σημειώνοντας ότι η εμπιστοσύνη τους αποτελεί τη δύναμή της.

Παρά τη γενική επάνοδο, 5 καταστήματα του δικτύου θα παραμείνουν κλειστά προς το παρόν ενώ η εταιρεία έχει δεσμευτεί ότι θα μεριμνήσει πλήρως για τους εργαζόμενους αυτών των συγκεκριμένων σημείων.