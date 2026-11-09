Pizza Fan: Ανοίγουν σταδιακά τα καταστήματα από την Τετάρτη -Πόσα θα παραμείνουν κλειστά, τι συμβαίνει με τις οφειλές στους εργαζόμενους - iefimerida.gr

Την ερχόμενη Τετάρτη αναμένεται να ξεκινήσει η επαναλειτουργία των περισσότερων καταστημάτων της αλυσίδας Pizza Fan.

Η αλυσίδα θα ξεκινήσει με τη λήψη παραγγελιών από τους καταναλωτές, ενώ ήδη τα στελέχη της εταιρείας έχουν ενημερώσει το σύνολο των καταστημάτων πως σταδιακά θα ανοίξουν, αρχής γενομένης από την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου.

Τα καταστήματα παρέμεναν κλειστά από τις 22 Οκτωβρίου, όταν πραγματοποιήθηκε αστυνομική έφοδος και αποκαλύφθηκε η πολύκροτη υπόθεση φοροδιαφυγής με τον ιδιοκτήτη της εταιρείας και άλλα 22 άτομα.

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Η αλυσίδα διαθέτει περίπου 140 καταστήματα σε όλη τη χώρα, ωστόσο ελάχιστα (πέντε ή έξι, σύμφωνα με την ΕΡΤ) αναμένεται να παραμείνουν κλειστά, έπειτα από απόφαση των ιδιοκτητών τους. Οι εργαζόμενοι στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις πρόκειται να απορροφηθούν από τη μητρική εταιρεία.



Τι καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι

Την ίδια ώρα, οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν σήμερα νέα σύσκεψη﻿ στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Όπως καταγγέλλουν, αν και οι πληρωμές των δεδουλευμένων για τον μήνα Οκτώβριο έχουν ξεκινήσει, ορισμένοι εκ των 2.500 υπαλλήλων της αλυσίδας δεν έχουν πάρει ακόμη τα χρήματα που τους οφείλονται.

Επίσης, υπάρχουν και νέες αναφορές από εργαζόμενους που καταγγέλλουν ότι, παρότι ήταν δηλωμένοι για τετράωρη απασχόληση, στην πραγματικότητα εργάζονταν έως και 13 ώρες ημερησίως.

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Οι εργαζόμενοι έχουν αιτηθεί τριμερή συνάντηση, μεταξύ εκπροσώπων των εργαζομένων, της εργοδοσίας και του υπουργείου Εργασίας.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες που διέρρευσαν από την εταιρεία, βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις με υποψήφιο αγοραστή για την εξαγορά της επιχείρησης.