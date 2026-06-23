Μη Κρατικά Πανεπιστήμια: Πιστοποιήθηκε το προπτυχιακό πρόγραμμα Νομικής του York στη Θεσσαλονίκη - iefimerida.gr

Πιστοποιήθηκε το προπτυχιακό πρόγραμμα Νομικής του Ευρωπαϊκού Παραρτήματος του Πανεπιστημίου του York.

Συγκεκριμένα, το University of York Europe Campus, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε ότι έλαβε πιστοποίηση από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) για ένα νέο και καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών Νομικής.

Το πρόγραμμα αυτό δίνει στους αποφοίτους τη δυνατότητα πρόσβασης στις διαδικασίες αδειοδότησης για την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αγγλία.

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Όπως επισημαίνεται, το Πανεπιστήμιο του York αποτελεί το ξένο πανεπιστήμιο με την υψηλότερη κατάταξη που διαθέτει παράρτημα στην Ελλάδα. Συγκαταλέγεται στο κορυφαίο 8% των πανεπιστημίων παγκοσμίως και καταλαμβάνει την 154η θέση στην παγκόσμια κατάταξη των Times Higher Education για το 2026, ενώ παράλληλα είναι μέλος του διακεκριμένου βρετανικού Russell Group.

Ελληνικό Δίκαιο με στοιχεία Αγγλικού Δικαίου

Το νέο τετραετές πρόγραμμα Νομικής, με τίτλο «Ελληνικό Δίκαιο με στοιχεία Αγγλικού Δικαίου», προσφέρεται από φέτος στη Θεσσαλονίκη και διδάσκεται κυρίως στην ελληνική γλώσσα. Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του προγράμματος, δίνει έμφαση στη σφαιρική και εις βάθος εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο, ενώ παράλληλα παρέχει βασικές γνώσεις στα κύρια αντικείμενα του αγγλικού δικαίου (Common Law) μέσω μαθημάτων στην αγγλική γλώσσα.

Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο, οι απόφοιτοι του προγράμματος αποκτούν πτυχίο Νομικής του University of York, το οποίο αναγνωρίζεται πλήρως από το ελληνικό κράτος και συνοδεύεται από ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα αντίστοιχα με εκείνα των ελληνικών νομικών σχολών. Επιπλέον, όσοι το επιλέξουν θα μπορούν να ακολουθήσουν τη διαδικασία αδειοδότησης για την άσκηση του επαγγέλματος του solicitor στην Αγγλία. Το Τμήμα Νομικής του University of York Europe Campus λειτουργεί υπό την ακαδημαϊκή εποπτεία του Καθηγητή Γεωργίου Δέλλιου, Κοσμήτορα της Σχολής Νομικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών.

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Η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου

«Επίσημη πιστοποίηση του προπτυχιακού προγράμματος «Ελληνικό Δίκαιο με στοιχεία Αγγλικού Δικαίου» από την ΕΘΑΑΕ



Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York (University of York Europe Campus), με έδρα τη Θεσσαλονίκη ανακοινώνει ότι έλαβε την πιστοποίηση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας μας (ΕΘΑΑΕ) για ένα καινοτόμο προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Νομικής, το οποίο μπορεί να διασφαλίσει για τους πτυχιούχους του πρόσβαση στις διαδικασίες για τη λήψη άδειας για την άσκηση δικηγορικού επαγγέλματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αγγλία.

Το νέο τετραετές προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Νομικής του παραρτήματος του Πανεπιστημίου του York, με τίτλο «Ελληνικό Δίκαιο με στοιχεία Αγγλικού Δικαίου», προσφέρεται από φέτος στη Θεσσαλονίκη κατά κύριο λόγο στα ελληνικά και επικεντρώνεται στην πλήρη και σε βάθος διδασκαλία του ελληνικού δικαίου. Παράλληλα παρέχει τις βασικές γνώσεις στα κύρια μαθήματα του αγγλικού δικαίου (Common Law) στην αγγλική γλώσσα.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι αποκτούν τίτλο σπουδών Νομικής του University of York, πλήρως αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος, με ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα ισότιμα με αυτά των ελληνικών νομικών σχολών. Όσοι το επιθυμούν θα έχουν και τη δυνατότητα πρόσβασης στη διαδικασία αδειοδότησης για την άσκηση του επαγγέλματος του δικηγόρου (solicitor) στην Αγγλία.

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Tο Τμήμα Νομικής του University of York Europe Campus τελεί υπό την ακαδημαϊκή καθοδήγηση του Καθηγητή Γεωργίου Δέλλιου, Κοσμήτορα της Σχολής Νομικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, ο οποίος σε συνέντευξή του υπογράμμισε τη δυνατότητα των υποψήφιων φοιτητών του Τμήματος να πραγματοποιήσουν τις νομικές τους σπουδές σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον που συνδυάζει υψηλού επιπέδου διδασκαλία, έμφαση στην πρακτική εφαρμογή της νομικής γνώσης και διεθνή προσανατολισμό.

Η έναρξη του προπτυχιακού προγράμματος «Ελληνικό Δίκαιο με στοιχεία Αγγλικού Δικαίου» έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο 2026 στη Θεσσαλονίκη. Οι εγγραφές για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 έχουν ήδη ξεκινήσει και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους.

Μάθετε περισσότερα: «Ελληνικό Δίκαιο με στοιχεία Αγγλικού Δικαίου»

Η διδασκαλία του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών πραγματοποιείται από ακαδημαϊκό προσωπικό με σημαντική διδακτική, ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία, κατόχους διδακτορικού τίτλου, ενώ η πρακτική διάσταση των σπουδών ενισχύεται μέσα από προσομοιώσεις δικών και επισκέψεις σε θεσμούς της Δικαιοσύνης.

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Για την υποστήριξη των νομικών σπουδών, τόσο σε επίπεδο μελέτης όσο και σε επίπεδο έρευνας, έχει δημιουργηθεί η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Νομικής, η οποία περιλαμβάνει εκτεταμένες νομικές συλλογές και πρόσβαση των φοιτητών σε όλες τις εξειδικευμένες ελληνικές βάσεις νομικών δεδομένων, καθώς και στην ιδιαιτέρως ενήμερη ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του University of York. Διαθέτει επίσης ειδικό εξοπλισμό για άτομα με προβλήματα όρασης ή οπτικής κατανόησης, υποστηρίζοντας ενεργά την ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες και πηγές πληροφόρησης, με στόχο την επίτευξη ενός συμπεριληπτικού και υποστηρικτικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος».