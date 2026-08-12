 Η άγνωστη πινακίδα με τον «στόχο» μπαίνει στους δρόμους της Ελλάδας -Τι σημαίνει, γιατί είναι τόσο χρήσιμη - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Η άγνωστη πινακίδα με τον «στόχο» μπαίνει στους δρόμους της Ελλάδας -Τι σημαίνει, γιατί είναι τόσο χρήσιμη

Πινακίδα στόχος
Το άγνωστο σύμβολο του «στόχου» μπαίνει στις πινακίδες των ελληνικών δρόμων, αποκαλύπτοντας στους οδηγούς μια πολύ χρήσιμη λεπτομέρεια
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ένα άγνωστο σε πολλούς σύμβολο που συναντάται στο οδικό δίκτυο της χώρας μας προκαλεί συχνά απορίες και σύγχυση στους οδηγούς, παρότι η παρουσία του στις πινακίδες έχει έναν απολύτως συγκεκριμένο ρόλο.

Η οδική σήμανση αποτελεί βασικό στοιχείο για την ασφαλή και απρόσκοπτη κυκλοφορία, καθώς καθοδηγεί τους οδηγούς, τους ενημερώνει για τους κανόνες και τις υποχρεώσεις που ισχύουν στο οδικό δίκτυο, αλλά και τους πληροφορεί για βασικά σημεία και προορισμούς που θα συναντήσουν στη διαδρομή τους.

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