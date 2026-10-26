Πήλιο: Σοβαρός τραυματισμός 13χρονου με ποδήλατο -Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κάταγμα στον αυχένα - iefimerida.gr

Σοβαρά τραυματισμένος, με κάταγμα στον αυχένα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Βόλου ένας 13χρονος μετά από πτώση με το ποδήλατο στην Πορταριά Πηλίου, το μεσημέρι της Κυριακής.
Σύμφωνα με το gegonota.news η κατάσταση της υγείας του ανήλικου χαρακτηρίζεται κρίσιμη ενώ στη συνέχεια αποφασίστηκε η μεταφορά του παιδιού στη Λάρισα, προκειμένου να λάβει την απαραίτητη εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.
Έκανε ορεινή ποδηλασία
Με βάση το ίδιο δημοσίευμα το ατύχημα συνέβη όταν ο νεαρός έκανε ορεινή ποδηλασία σε απότομες, κατηφορικές διαδρομές.
Υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του ποδηλάτου και έπεσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο