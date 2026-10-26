Πήλιο: Σοβαρός τραυματισμός 13χρονου με ποδήλατο -Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κάταγμα στον αυχένα - iefimerida.gr

Σοβαρά τραυματισμένος, με κάταγμα στον αυχένα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Βόλου ένας 13χρονος μετά από πτώση με το ποδήλατο στην Πορταριά Πηλίου, το μεσημέρι της Κυριακής.

Σύμφωνα με το gegonota.news η κατάσταση της υγείας του ανήλικου χαρακτηρίζεται κρίσιμη ενώ στη συνέχεια αποφασίστηκε η μεταφορά του παιδιού στη Λάρισα, προκειμένου να λάβει την απαραίτητη εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Έκανε ορεινή ποδηλασία

Με βάση το ίδιο δημοσίευμα το ατύχημα συνέβη όταν ο νεαρός έκανε ορεινή ποδηλασία σε απότομες, κατηφορικές διαδρομές.

Υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του ποδηλάτου και έπεσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.