Πήλιο: Απείλησε και χτύπησε τη σύζυγό του -«Μέχρι να γυρίσω, να έχεις σκάψει τον λάκκο σου», της είπε - iefimerida.gr

Απειλές, κλωτσιές και βρισιές δέχτηκε μία γυναίκα από τον σύζυγό της στο Πήλιο την περασμένη Κυριακή, κατά τη διάρκεια οικογενειακού γεύματος.

Όπως αναφέρει το gegonotanews, η υπόθεση οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, έπειτα από τη σύλληψη του δράστη, όπου και κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή και σωματική βλάβη, με αποτέλεσμα να του επιβάλει ποινή φυλάκισης επτά μηνών με αναστολή τριών ετών και δικαίωμα έφεσης.

Το ζευγάρι ζει μαζί από το 1999 και έχει δύο παιδιά, ενώ είχε απασχολήσει ξανά τη Δικαιοσύνη τον περασμένο Φεβρουάριο με παρόμοιες κατηγορίες, από τις οποίες τότε ο κατηγορούμενος είχε αθωωθεί.

«Μέχρι να γυρίσω, να έχεις σκάψει τον λάκκο σου»

Στο δικαστήριο, η 57χρονη κατέθεσε ότι ο σύζυγός της την έχει ξυλοκοπήσει πολλές φορές και ότι στο παρελθόν την είχε απειλήσει ακόμη και με μαχαίρι. «Μέχρι να γυρίσω, να έχεις σκάψει τον λάκκο σου», φέρεται να της είπε την περασμένη Κυριακή και στη συνέχεια την κλώτσησε.

Αντίθετα, η 20χρονη κόρη του ζευγαριού, ως μάρτυρας υπεράσπισης, ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας της δεν έχει υπάρξει ποτέ βίαιος, αποδίδοντας τις καταγγελίες στην ψυχική κατάσταση της μητέρας της.

Αρνήθηκε τις κατηγορίες ο σύζυγος της 57χρονης -Τι υποστήριξε

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η σύζυγός του δεν παίρνει την αγωγή της και ότι ο ίδιος προσπαθεί να τη φροντίσει.

Η εισαγγελέας, ωστόσο, έκρινε ότι οι απειλές και η σωματική βλάβη αποδεικνύονται από τις μαρτυρίες και το ιατρικό πιστοποιητικό του Νοσοκομείου Βόλου, πρόταση που έγινε δεκτή από το δικαστήριο.