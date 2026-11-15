Πικέρμι: Το ξενοδοχείο που έγινε φυλακή της χούντας

Με αφορμή την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, το LifeAfterGravity παρουσιάζει μια ιστορία από τις πρώτες ημέρες της δικτατορίας: το ξενοδοχείο Πικέρμι, που τον Απρίλιο του 1967 χρησιμοποιήθηκε ως χώρος κράτησης πολιτικών.

Το κτίριο βρίσκεται στη λεωφόρο Μαραθώνος. Από εκεί περνούν καθημερινά οδηγοί που ενδεχομένως αγνοούν ότι στους χώρους του κρατήθηκαν ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Μανώλης Γλέζος, ο Λεωνίδας Κύρκος και ο Γιάννης Αλευράς.

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Στο βίντεο του Χρήστου Παπαστεφάνου, πλάνα του κτιρίου και φωτογραφίες εποχής συνοδεύουν την αφήγηση, η οποία βασίζεται σε καταγεγραμμένες μαρτυρίες ανθρώπων που πέρασαν από το ξενοδοχείο ως κρατούμενοι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μανώλης Γλέζος περιγράφει τη νυχτερινή μεταφορά από το Γουδί στο Πικέρμι. Ο ίδιος μοιραζόταν δωμάτιο με τον Λεωνίδα Κύρκο, ενώ στο διπλανό βρίσκονταν ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Γιάννης Αλευράς. Ο Γεώργιος Παπανδρέου κρατούνταν σε ξεχωριστό δωμάτιο.

Την αγωνία της μεταφοράς αποτύπωσε και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Όπως αφηγήθηκε χρόνια αργότερα, οι συλληφθέντες δεν γνώριζαν πού τους οδηγούσαν και φοβήθηκαν ακόμη και το ενδεχόμενο εκτέλεσης, προτού η πομπή καταλήξει στο ξενοδοχείο.

Από το Πικέρμι προέρχονται και οι δηλώσεις του Ανδρέα Παπανδρέου σε δημοσιογράφο, λίγες ημέρες αργότερα. Μιλώντας υπό κράτηση, ανέφερε ότι οι φρουροί μεσολαβούσαν για να παραλαμβάνει καθαρά ρούχα από το σπίτι. Όταν ρωτήθηκε αν μπορούσε να δει τη σύζυγό του, απάντησε αρνητικά.

Η δημοσίευση του αφιερώματος την ημέρα της επετείου της 17ης Νοεμβρίου στρέφει το βλέμμα σε έναν ακόμη χώρο που συνδέθηκε με τις διώξεις της δικτατορίας. Ένα παλιό ξενοδοχείο, δίπλα σε έναν πολυσύχναστο δρόμο, διατηρεί μέσα από τις μαρτυρίες των κρατουμένων του ένα κομμάτι αυτής της ιστορίας.