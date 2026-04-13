Θεσσαλονίκη: Προσπάθησε να κλέψει φορτηγό και ο ιδιοκτήτης τού επιτέθηκε με τσεκούρι -Χειροπέδες και στους δύο - iefimerida.gr

Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός 61χρονου στην περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος προσπάθησε να κλέψει φορτηγό το πρωί της Κυριακής του Πάσχα.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το thestival.gr ο 61χρονος οδηγώντας κλεμμένο μοτοποδήλατο με κλεμμένη πινακίδα κυκλοφορίας, μπήκε αντίθετα σε μονόδρομο και αφού σταμάτησε το δίκυκλο, προσπάθησε να μπει σε φορτηγό﻿, με στόχο να το κλέψει.

Ωστόσο ο ίδιος έγινε αντιληπτός από τον 45χρονο ιδιοκτήτη του οχήματος, ο οποίος κινήθηκε εναντίον του 61χρονου κρατώντας τσεκούρι.

Με βάση το ίδιο μέσο ο ιδιοκτήτης του φορτηγού φέρεται να χτύπησε με τη λαβή του τσεκουριού τον 61χρονο.

Συνελήφθησαν και οι δύο

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στην περιοχή συνέλαβαν τον 61χρονο που προσπάθησε να κλέψει το φορτηγό αλλά και τον ιδιοκτήτη του οχήματος.

Σχηματίστηκε δικογραφία και οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.