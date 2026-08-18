 Δείτε βίντεο: Ηλικιωμένη με Mercedes πήγαινε ανάποδα στην Αθηνών - Κορίνθου - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε βίντεο: Ηλικιωμένη με Mercedes πήγαινε ανάποδα στην Αθηνών - Κορίνθου

Ηλικιωμένη με Mercedes πήγαινε ανάποδα στην Αθηνών - Κορίνθου
Ηλικιωμένη με Mercedes πήγαινε ανάποδα στην Αθηνών - Κορίνθου / Instagram: zenthereal_
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ιδιαίτερα επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (16/8) στην ΕΟ Αθηνών-Κορίνθου, όταν αυτοκίνητο εντοπίστηκε να κινείται αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας.

Το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 13:45, κοντά στην έξοδο της Μαγούλας, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Όπως φαίνεται σε βίντεο από το σημείο, ένα Mercedes κινείται ανάποδα στην Εθνική Οδό, την ώρα που τα υπόλοιπα οχήματα κατευθύνονται κανονικά προς Κόρινθο.

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Οι διερχόμενοι οδηγοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα όχημα που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση, δημιουργώντας συνθήκες ιδιαίτερα αυξημένου κινδύνου για σοβαρό τροχαίο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο τιμόνι βρισκόταν μια ηλικιωμένη. Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, η οδηγός φέρεται να μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συνέχισε την πορεία της προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί για πόση απόσταση κινήθηκε το όχημα ανάποδα στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, ούτε και με ποιον τρόπο ολοκληρώθηκε το περιστατικό.

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