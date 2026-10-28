Πιερία: Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο μανιταριών στον Κολινδρό - iefimerida.gr

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε στις 17:30 το απόγευμα σε εργοστάσιο μανιταριών στην τοπική κοινότητα Κολινδρού στην Πιερία.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Η πυρκαγιά περιορίστηκε στη σκέπη του κτιρίου.
Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνά το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πιερίας.
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