Πιερία: Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο μανιταριών στον Κολινδρό - iefimerida.gr

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε στις 17:30 το απόγευμα σε εργοστάσιο μανιταριών στην τοπική κοινότητα Κολινδρού στην Πιερία.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Η πυρκαγιά περιορίστηκε στη σκέπη του κτιρίου.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνά το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πιερίας.