 Πιερία: Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο μανιταριών στον Κολινδρό - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο μανιταριών στον Κολινδρό

Πυροσβεστικό σε φωτιά στο Ξυλόκαστρο
Πυροσβεστικά οχήματα / Φωτογραφία: ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ / EUROKINISSI
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε στις 17:30 το απόγευμα σε εργοστάσιο μανιταριών στην τοπική κοινότητα Κολινδρού στην Πιερία.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Η πυρκαγιά περιορίστηκε στη σκέπη του κτιρίου.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνά το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πιερίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ φωτιά Πιερία εργοστάσιο

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ