Πιερία: Πέταξαν 1.250 τόνους μπάζα σε παράνομη χωματερή -Τέσσερεις συλλήψεις

Στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων που πέταξαν πάνω από 1.250 τόνους μπάζα σε παράνομη χωματερή στην Πιερία, προχώρησαν οι αρχές.

Σύμφωνα με την αστυνομία το οικονομικό όφελος που φέρεται να αποκόμισαν οι υπεύθυνοι υπολογίζεται σε περίπου 272.500 ευρώ.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε , στο πλαίσιο περιπολιών και ελέγχων από αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

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Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ένας 73χρονος ημεδαπός εντοπίστηκε επ' αυτοφώρω να απορρίπτει μπάζα από εργασίες ανακαίνισης, τα οποία μετέφερε με φορτηγό αυτοκίνητο εταιρείας στην οποία εργαζόταν.

Παράλληλα, ένας 58χρονος ημεδαπός χρησιμοποιούσε μηχάνημα έργων για τη διάστρωση και την ταφή των ήδη απορριφθέντων αποβλήτων, καθώς και για τη διάνοιξη χώρου για την εναπόθεση νέων ποσοτήτων.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν επίσης ο 50χρονος διαχειριστής της εταιρείας, κατ' εντολή του οποίου φέρεται να ενεργούσαν οι δύο εργαζόμενοι, καθώς και ένας 22χρονος αλλοδαπός.

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Συστηματική απόρριψη μπαζών στο συγκεκριμένο αγροτεμάχιο

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι από τις αρχές Ιουλίου 2026 γινόταν συστηματική απόρριψη μπαζών στο συγκεκριμένο αγροτεμάχιο. Τα μπάζα προέρχονταν από χώρο αποκομιδής και αποθήκευσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, τον οποίο διατηρούσαν στη Θεσσαλονίκη ο 22χρονος και δύο ακόμη συνεργάτες του, οι οποίοι αναζητούνται.

Από την ανεξέλεγκτη απόρριψη μπαζών και άλλων αποβλήτων προκλήθηκαν ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος, καθώς και αλλοίωση της γεωμορφολογίας του εδάφους.

Οι τέσσερις συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΑΠΕ - ΜΠΕ