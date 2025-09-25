Ένας θαλάσσιος μαραθώνιος: Κολύμπησε 41 χιλιόμετρα σε 13,5 ώρες για να αναδείξει την τουριστική Πιερία - iefimerida.gr

Ένας προπονητής κολύμβησης διένυσε απόσταση 41 χιλιομέτρων, από τους Νέους Πόρους έως την Παραλία Κατερίνης, σε πάνω από δεκατρείς ώρες, για να αναδείξει την τουριστική Πιερία και να περάσει μήνυμα για την ασφάλεια στις ακτές.

Ο λόγος για τον προπονητή κολύμβησης του Κολυμβητικού Ομίλου Κατερίνης «Ποσειδών - Swimming», Γιώργο Παπαδόπουλο, που «έσκισε» τα κύματα σε μια συνολική διαδρομή 810 λεπτών, η οποία ανέδειξε το φυσικό κάλλος της περιοχής, αλλά και τη συνεχή ναυαγοσωστική κάλυψη και ασφάλεια που διαθέτουν οι παραλίες της Πιερίας.

Ο Γιώργος Παπαδόπουλος κολυμπά κατά μήκος των ακτών της Πιερίας / ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο θαλάσσιος μαραθώνιος διεξήχθη την περασμένη Κυριακή, με τη διακριτική αλλά και καθοριστική, όπως τονίζεται, υποστήριξη της Lifeguard Patrol του Δημήτρη Λάμπρου, ενώ τον προπονητή κολύμβησης υποδέχτηκε σήμερα στο γραφείο του ο δήμαρχος Κατερίνης, Ιωάννης Ντούμος.

Ο κ. Ντούμος συνεχάρη θερμά τον κολυμβητή, τονίζοντας πως αποτελεί μια πράξη «που αποδεικνύει πως η αγάπη για τον τόπο και το πάθος για τη θάλασσα μπορούν να εμπνεύσουν και να ενώσουν ολόκληρη την τοπική κοινωνία».

Ο δήμαρχος Κατερίνης Ιωάννης Ντούμος ευχαρίστησε τον προπονητή κολύμβησης Γιώργο Παπαδόπουλο / ΑΠΕ-ΜΠΕ

Από την πλευρά του, ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε πως «κάθε χιλιόμετρο ήταν αφιερωμένο στις ακτές μας και στην ασφάλειά τους», ενώ ευχαρίστησε τόσο τη δημοτική αρχή και όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό του σε αυτό το θαλάσσιο εγχείρημα.