Πλημμύρισε με μελωδία το Προεδρικό -Ποια έπαιξε στο πιάνο της βασίλισσας Αμαλίας - iefimerida.gr

Πλημμύρισε με μελωδία χθες ξαφνικά το Προεδρικό Μέγαρο χθες, παρόλο που δεν ήταν προγραμματισμένη κάποια εκδήλωση.

Οπως αναφέρει σήμερα η στήλη ΝΟΝ PAPER, αφνικά ακούστηκαν από το σαλόνι του Προεδρικού Μεγάρου στον πρώτο όροφο του κτιρίου της Ηρώδου Αττικού οι ήχοι ενός πιάνου.

Στελέχη της Προεδρίας και συνεργάτες του Προέδρου Κώστα Τασούλα βγήκαν από τα γραφεία τους και έσπευσαν να δουν ποιος ήταν αυτός που έπαιζε πιάνο.

Μια μαθήτρια είδε το πιάνο στο Προεδρικό Μέγαρο και δεν μπόρεσε να αντισταθεί

Η μαθήτρια της Γ’ Γυμνασίου Θέλια Ζούμπου-Αλεξανδροπούλου μόλις είδε το πιάνο, που βρίσκεται κάτω από τα πορτρέτα της Βασίλισσας Αμαλίας και της Βασίλισσας Όλγας άρχισε να παίζει ένα κομμάτι του Ίαν Τίρσεν από την ταινία «Αμελί». Η άψογη και στρωτή εκτέλεση κέρδισε τις εντυπώσεις.

Η μαθήτρια επισκέφθηκε το Προεδρικό Μέγαρο μαζί με συμμαθητές της από το Β’ Γυμνάσιο Αιγίου που ξεναγήθηκαν στους χώρους.

Όπως έλεγε αργότερα σε άνθρωπο του Προέδρου που έπιασε κουβέντα μαζί της, σπουδάζει πιάνο εδώ και 9 χρόνια επηρεασμένη από την μητέρα και τη θεία της, που επίσης παίζουν πιάνο ιδιωτικά.

«Ο Μπαχ, αν και είναι δύσκολος σου προσφέρει μεγάλη πνευματική απόλαυση» είπε η καλλιεργημένη μαθήτρια

Της αρέσει πολύ ο Σοπέν. Ο Μπαχ, αν και είναι δύσκολος, όπως λέει, αν διαβάσεις και καταφέρεις να παίξεις, σου προσφέρει μεγάλη πνευματική απόλαυση. Έχει παίξει και Μότσαρτ, μόνο μία σονάτα προς το παρόν, πέρυσι.

Ο Κώστας Τασούλας δεν βρισκόταν εκείνη την ώρα στο γραφείο του. Είχε μεταβεί στην Ολυμπία για την Αφή της Ολυμπιακής Φλόγας όπου συνάντησε την επικεφαλής της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι.

Η Θέλια δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα γίνει κλασική πιανίστρια, αλλά αν κρίνουμε από την επιτυχία της μέσα στο Προεδρικό, μάλλον θα πρέπει να το σκεφτεί.