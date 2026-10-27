Πεύκο καταπλάκωσε ΙΧ στο Π. Φάληρο έξω από σχολείο - iefimerida.gr

Αναστάτωση στο Παλαιό Φάληρο, όταν μεγάλο πεύκο έπεσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Από τύχη δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός, καθώς εκείνη την ώρα δεν περνούσε κανείς από το σημείο.

«Ευτυχώς που δεν έγινε λίγο νωρίτερα την ώρα που σχολούσαν τα παιδιά μας από το 11ο δημοτικό σχολείο! Δεν θέλω να φανταστώ τι θα μπορούσε να είχε συμβεί», ανέφερε χαρακτηριστικά μητέρα, σύμφωνα με το notia.gr.

Στη φωτογραφία διακρίνεται ο κορμός του πεύκου να έχει πέσει πάνω στην οροφή ενός λευκού Citroen, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο όχημα.

Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την απομάκρυνση και τον τεμαχισμό των κλαδιών.