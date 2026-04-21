Πετρούπολη: 19χρονη εντοπίστηκε ημίγυμνη σε λεωφορείο - iefimerida.gr

Πετρούπολη: 19χρονη εντοπίστηκε ημίγυμνη σε λεωφορείο

Περιπολικό της αστυνομίας / EUROKINISSI / ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΤΙΑ ΝΙΑΚΑΡΗ

Μια ημίγυμνη κοπέλα μέσα σε λεωφορείο στην Πετρούπολη εντόπισε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός.

Πρόκειται για 19χρονη η οποία εντοπίστηκε στο λεωφορείο στην περιοχή της Πετρούπολης με κατεβασμένο το παντελόνι και φαινόταν ότι είχε κενά μνήμης.

Μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας και ενημερώθηκε ο πατέρας του κοριτσιού, ο οποίος ενημέρωσε με τη σειρά του τις Αρχές, λέγοντας ότι η κόρη του αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και ακολουθούσε ανάλογη αγωγή.

Όμως, σύμφωνα με τα λεγόμενα της 19χρονης, την έχει διακόψει, κάτι που ίσως την οδήγησε σε αυτή την κατάσταση.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, δεν φέρει κάποιο ίχνος κακοποίησης.

