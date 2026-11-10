Πετρέλαιο θέρμανσης: Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές κατά την παραλαβή - iefimerida.gr

Με ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να προχωρούν οι καταναλωτές στην παραλαβή πετρελαίου θέρμανσης, προκειμένου να διασφαλίζουν ότι η ποσότητα που πληρώνουν είναι και εκείνη που τελικά φτάνει στη δεξαμενή τους.

Η μέτρηση πριν και μετά την παράδοση, η παρουσία τους καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και η αναγραφή τυχόν επιφυλάξεων στο τιμολόγιο είναι μερικά από τα βασικά βήματα που δεν πρέπει να παραλείπουν.

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Την ίδια ώρα, η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης διαμορφώνεται στα 1,50 ευρώ το λίτρο πανελλαδικά, ενώ στην Αθήνα μπορεί να βρεθεί ακόμη και στα 1,47-1,48 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι η παραγγελία αφορά τουλάχιστον 500 λίτρα.

Η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, περιγράφει στο Iefimerida την εικόνα της αγοράς, εξηγεί τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές για να αποφύγουν προβλήματα κατά την παραλαβή και καταθέτει τις προτάσεις της για το επίδομα θέρμανσης.

«Οι παραγγελίες είναι πολλές αλλά μικρές»

Αυξημένο είναι το ενδιαφέρον για παραγγελίες πετρελαίου θέρμανσης, ωστόσο οι περισσότερες αφορούν μικρές ποσότητες, καθώς πολλά νοικοκυριά επιλέγουν να προμηθευτούν μόνο όσο πετρέλαιο χρειάζονται για να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες τους.

«Υπάρχουν πολλές παραγγελίες, όμως είναι κάτω από 500 λίτρα, είναι μικρές. Ο περισσότερος κόσμος έχει άδειες δεξαμενές και παραγγέλνει απλά όσο χρειάζεται για να διαχειριστεί το κρύο. Εκείνοι που γεμίζουν είναι οι μονοκατοικίες, τα διώροφα και τα τριώροφα. Οι μικρές πολυκατοικίες έχουν αρχίσει να παίρνουν, οι μεγάλες καθόλου, εκεί γίνεται χαμός γιατί οι μισοί θέλουν και οι άλλοι μισοί όχι», αναφέρει χαρακτηριστικά η κ. Ζάγκα.

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Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές κατά την παραλαβή πετρελαίου

Μεγάλη προσοχή απαιτείται κατά τη διαδικασία παραλαβής, καθώς οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι παρόντες σε όλα τα στάδια, από την αρχική μέτρηση της δεξαμενής μέχρι και την ολοκλήρωση της παράδοσης.

Η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής δίνει συγκεκριμένες οδηγίες, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η ποσότητα που παραδίδεται είναι αυτή που έχει παραγγελθεί.

«Καταρχάς μετράμε τη δεξαμενή μας για να γνωρίζουμε τι έχει μέσα. Όταν θα έρθει η παραλαβή, εννοείται ότι δεν τους αφήνουμε καθόλου μόνους. Θα είμαστε μαζί, θα κοιτάμε το ρολόι και θα περιμένουμε να ολοκληρωθεί η παράδοση. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, πρέπει το καύσιμο για λίγη ώρα να "ηρεμήσει" και έπειτα το ξαναμετράμε».

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Τι κάνουμε αν διαπιστώσουμε ότι λείπουν λίτρα

Σε περίπτωση που μετά την παράδοση ο καταναλωτής διαπιστώσει ότι η ποσότητα του πετρελαίου στη δεξαμενή δεν αντιστοιχεί σε εκείνη που έχει παραγγείλει, θα πρέπει να κινηθεί άμεσα.

«Εάν οι καταναλωτές δουν διαφορά, δηλαδή ότι λείπουν λίτρα και ο αρμόδιος διαφωνήσει, θα γράψουν στο τιμολόγιο με επιφύλαξη. Αυτό σημαίνει ότι το παραλαμβάνεις αλλά δεν είσαι ευχαριστημένος. Αμέσως μετά παίρνεις το πρατήριο, αλλά και τη "μαμά" εταιρεία. Με τον νέο νόμο πλέον, στα προβλήματα που δημιουργούνται με πειραγμένες αντλίες και νοθεία, την ευθύνη έχουν και οι εταιρείες», τονίζει.

Η ίδια αναφέρεται και σε περιστατικά καταναλωτών που έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα κατά την παραλαβή, υπογραμμίζοντας πόσο σημαντικό είναι να μην αφήνουν τρίτα πρόσωπα να παραλαμβάνουν το πετρέλαιο χωρίς να γνωρίζουν τη διαδικασία.

«Κάθε χρόνο γίνονται πάρα πολλές καταγγελίες. Πέρσι θυμάμαι χαρακτηριστικά πως ένας κύριος μου μετέφερε πως έκανε το λάθος να αφήσει τη μητέρα του να παραλάβει, η οποία τελικά υπέγραψε, με αποτέλεσμα όταν επέστρεψε στο σπίτι να διαπιστώσει πως η δεξαμενή ήταν άδεια. Ωστόσο, δεν μπορούσε να το αποδείξει γιατί η κυρία υπέγραψε ότι παρέλαβε».

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Επίδομα θέρμανσης: Οι ενστάσεις και η πρόταση για μείωση της τιμής στην αντλία

Αναφορικά με το επίδομα θέρμανσης, η κ. Ζάγκα επισημαίνει ότι, παρά την ενίσχυση των δικαιούχων, εξακολουθούν να υπάρχουν περιπτώσεις καταναλωτών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, χωρίς να μπορούν να λάβουν την προβλεπόμενη οικονομική στήριξη.

«Θα δούμε πώς θα πάει. Η "ομπρέλα" άνοιξε στους ίδιους με περισσότερα χρήματα, το θέμα όμως είναι πως υπάρχει αρκετός κόσμος με ακίνητα τα οποία παραμένουν κλειστά. Αυτό είναι αδικία διότι ο καταναλωτής αυτός θεωρείται πλούσιος. Στο Παλαιό Φάληρο έχουμε κόσμο που έρχεται και παραπονιέται πως έχει κληρονομήσει, για παράδειγμα, ένα οίκημα το οποίο δεν αποφέρει κάτι, με συνέπεια οι ίδιοι να μην έχουν να αγοράσουν».

Η ίδια μάλιστα, προτείνει διαφορετικό τρόπο ενίσχυσης των καταναλωτών, ώστε η οικονομική βοήθεια να έχει άμεσο αντίκτυπο στην τιμή που πληρώνουν για το καύσιμο.

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«Μια λύση είναι η επιδότηση να πηγαίνει κατευθείαν στην αντλία. Να μειωθεί ο ειδικός φόρος. Προφανώς έχουν επιδοτήσει αρκετά, αλλά κανονικά θα έπρεπε να λειτουργεί έτσι. Το καύσιμο στην Ελλάδα είναι πανάκριβο, καθώς έχουμε φόρο στον φόρο», καταλήγει.