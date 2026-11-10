Πετιλόν για το κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Δεν είμαι αχυράνθρωπος -Όλη αυτή η διαδικασία ήταν στημένη - iefimerida.gr

Τις πρώτες του δηλώσεις έκανε ο Ερρίκος Πετιλόν έξω από τα δικαστήρια, αφού αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους για το κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη.

«Δεν είμαι "αχυράνθρωπος". Είμαι άνθρωπος και τα άχυρα ας τα πάρουν στα σπίτια τους να τα φάνε. Αυτή τη λέξη καλό είναι να μην την ξαναπεί κανείς, γιατί θα γίνω άγριος άνθρωπος και όχι αχυράνθρωπος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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«Όλη αυτή η διαδικασία ήταν στημένη, δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να πω πώς βρέθηκα στη συγκεκριμένη λίστα»

Μεταξύ άλλων σημείωσε: «όλη αυτή η διαδικασία ήταν στημένη, και όχι μόνο για μένα, αλλά για όλους όσοι περάσαμε τη διαδικασία των συλλήψεων κάτω από τραγικά δύσκολα πρωτόκολλα.

Είναι απίστευτο. Δεν φταίνε οι αστυνομικοί που έρχονται για να διαπιστώσουν ποιοι εμπλέκονται σε εγκληματικές οργανώσεις. Τα παιδιά είναι μια χαρά. Το πρωτόκολλο, όμως, ήταν αυτό που μας έβγαλε από τα σπίτια μας, χωρίς να γνωρίζουμε πότε θα επιστρέψουμε. Και αυτό δεν αφορά μόνο εμένα, αλλά όλους. Οι άλλοι είχαν οικογένειες και παιδιά. Εγώ είμαι μόνος μου προς το παρόν.

Εγώ, για παράδειγμα, είχα ανάγκη από κάποιες αγωγές που παίρνω και δεν ήξερα καν πότε θα μπορούσα να τις ξαναπάρω. Μείναμε για 48 ώρες σε έναν χώρο, σε καρέκλες και καναπέδες. Αυτό είναι το πρωτόκολλο. Δεν ευθύνεται κανένας αστυνομικός γι’ αυτό, για να μην παρεξηγηθώ. Το πρωτόκολλο ευθύνεται.

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Ήμουν συνεργάσιμος για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι γνώριζα πως δεν ευθύνεται κανείς για τη διαδικασία, παρά το κράτος και όσοι βρίσκονται από κάτω του και έχουν δώσει αυτές τις εντολές.

Δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να πω πώς βρέθηκα στη συγκεκριμένη λίστα και τι ακριβώς συνέβη. Θέλω να το κάνω όταν θα είμαι έτοιμος να το συζητήσουμε και να τοποθετηθώ όπως επιθυμώ».

«Βρέθηκε σε μία ευάλωτη στιγμή και τότε βρέθηκαν κάποιοι οι οποίοι προσπάθησαν να την εκμεταλλευτούν»

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του Ερρίκου Πετιλόν, Όθωνας Παπαδόπουλος, ανέφερε τα εξής:

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«Είναι γνωστή η ιστορία του εντολέα μου. Βρέθηκε σε μια ευάλωτη στιγμή, σε μια περίοδο αδυναμίας, και τότε βρέθηκαν κάποιοι οι οποίοι προσπάθησαν να την εκμεταλλευτούν. Και ως έναν βαθμό την εκμεταλλεύτηκαν κιόλας.

Θα συνεχίσουμε τη διαδικασία, αφενός για την πλήρη απαλλαγή του από τη σχετική κατηγορία και αφετέρου για την ικανοποίησή μας απέναντι σε εκείνους που επιχείρησαν να τον εκμεταλλευτούν».