Στον ανακριτή ο Πετιλόν για το κύκλωμα φοροδιαφυγής: Είμαι θύμα εξαπάτησης, μια γυναίκα μού ζήτησε τους κωδικούς του Taxisnet, όλα ήταν εν αγνοία μου - iefimerida.gr

Σε εξέλιξη βρίσκονται από το πρωί οι απολογίες των κατηγορουμένων για την υπόθεση του κυκλώματος με τις εταιρείες-βιτρίνες και τους «αχυράνθρωπους» στη Θεσσαλονίκη﻿.

Απολογούμενος για την εμπλοκή του στο κύκλωμα το οποίο φέρεται να προκάλεσε ζημία άνω των 206 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία, ο Ερρίκος Πετιλόν αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, ισχυριζόμενος ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχω πέσει θύμα εξαπάτησης»

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο γνωστός ηθοποιός και μοντέλο μέσω απολογητικού υπομνήματος, δεν γνώριζε κανέναν από τους συγκατηγορουμένους του, με εξαίρεση μία γυναίκα, η οποία, όπως ο ίδιος είπε, του ζήτησε να της δώσει τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

«Αρνούμαι τις κατηγορίες. Έχω πέσει θύμα εξαπάτησης. Δεν γνώριζα κανέναν από τους συγκατηγορουμένους μου, παρά μόνο μία γυναίκα που μου ζήτησε να της δώσω τους κωδικούς του Taxisnet. Το τι ακριβώς συνέβαινε εν αγνοία μου, το έμαθα μετά τη σύλληψή μου. Οι κατηγορίες που μου αποδίδονται δεν ταιριάζουν με την προσωπικότητά μου» απολογήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεχίζονται οι απολογίες

Η διαδικασία συνεχίζεται με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους, ενώ η ποινική τους μεταχείριση αναμένεται να αποφασιστεί μετά το πέρας των απολογιών.

Σημειώνεται ότι σήμερα είναι προγραμματισμένο να απολογηθούν συνολικά επτά πρόσωπα από τα 16 άτομα που συνελήφθησαν, μεταξύ αυτών επιχειρηματίες, λογιστές κ.ά.

917 εταιρείες προκάλεσαν συνολική ζημία 206,2 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο

Στο επίκεντρο της έρευνας της ΑΑΔΕ βρέθηκαν 917 εταιρείες, οι οποίες φέρονται να προκάλεσαν συνολική ζημία ύψους 206,2 εκατομμυρίων ευρώ. Από το ποσό αυτό, περίπου 138 εκατομμύρια ευρώ αφορούν διαφυγόντες φόρους και 68 εκατομμύρια ευρώ ασφαλιστικές εισφορές.

Η έρευνα ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2024 και φαίνεται να αποκάλυψε ένα πολυπλόκαμο δίκτυο τεσσάρων κυκλωμάτων, στο οποίο φέρονται να συμμετείχαν δεκάδες πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές και εταίροι επιχειρήσεων εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική και σε άλλες περιοχές.

80 «αχυράνθρωποι»

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι πραγματικοί επιχειρηματίες φέρονται να βρίσκονταν πίσω από εταιρείες-βιτρίνες, χρησιμοποιώντας ως εμφανιζόμενους διαχειριστές πρόσωπα χωρίς οικονομική επιφάνεια, ακόμη και εργαζομένους των ίδιων των επιχειρήσεων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εντοπίστηκαν συνολικά 80 «αχυράνθρωποι», εκ των οποίων οι 12 είχαν ήδη αποβιώσει, ωστόσο στο όνομά τους εξακολουθούσαν να εκδίδονται τιμολόγια και παραστατικά. Ενδεικτικό της έκτασης της υπόθεσης είναι ότι μεταξύ των προσώπων που εμφανίζονται να έχουν υπέρογκες οφειλές συγκαταλέγονται ένας ταμίας με χρέη 18,4 εκατομμυρίων ευρώ, μία λαντζέρισσα με οφειλές 2,6 εκατομμυρίων ευρώ και ένας διανομέας που φέρεται να οφείλει 3 εκατομμύρια ευρώ.



ΑΠΕ-ΜΠΕ