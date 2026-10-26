Πέθανε από ανακοπή σε ηλικία 51 ετών ο Διονύσης Φερεντίνος -Είχε σκηνοθετήσει τα «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα», «Έχω παιδιά» - iefimerida.gr

Πέθανε ξαφνικά, σε ηλικία 51 ετών, ο σκηνοθέτης Διονύσης Φερεντίνος, που είχε συνδέσει την πορεία του με αγαπημένες τηλεοπτικές σειρές.

Ανάμεσά τους, το «Έχω παιδιά» του MEGA και το «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» του Alpha, ενώ τώρα βρισκόταν εν μέσω γυρισμάτων της πολυαναμενόμενης σειράς του MEGA, «Νταντά της γειτονιάς». Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο σκηνοθέτης υπέστη ανακοπή ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στα νότια προάστια, μαζί με τη σύντροφό του.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι διαμαρτυρήθηκε για πόνο στην πλάτη και δυσκολευόταν να περπατήσει. Περίπου είκοσι λεπτά μετά την εμφάνιση των συμπτωμάτων, φέρεται να υπέστη ανακοπή. Κατά τις ίδιες πηγές, ο Διονύσης Φερεντίνος μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Ασκληπιείο Βούλας. Ο σκηνοθέτης φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα με την πίεσή του το τελευταίο διάστημα.

Ο Διονύσης Φερεντίνος στο «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα», τη σειρά του Alpha που γνώρισε μεγάλη επιτυχία, είχε συνεργαστεί με τον Κώστα Σούσουλα, σημερινό διευθυντή προγράμματος του MEGA. Στη συνέχεια, βρέθηκε στη σκηνοθεσία της σειράς «Έχω παιδιά» του Μεγάλου Καναλιού.

Ο Διονύσης Φερεντίνος ήταν πατέρας δύο παιδιών. Η κηδεία του θα τελεστεί την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου.

